Жители ПФО потратили в среднем 28 тыс. рублей на зимнее обслуживание автомобиля

Жители Приволжского федерального округа потратили в среднем 27,7 тыс.рублей на зимнее обслуживание автомобиля, а самой популярной услугой стала замена масла (43%). Об этом заявили эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров, опросившие 10 тыс. совершеннолетних россиян, чтобы узнать, как часто автомобилисты обращались в автосервисы зимой и сколько денег они выделяли на обслуживание личного транспортного средства.

Чуть больше половины участников опроса из ПФО (54%) владеют автомобилями. Интересно, что число мужчин, у которых есть личное транспортное средство, немногим больше, чем женщин: 55% против 47%. Больше всего автовладельцев оказалось в возрастной группе от 35 до 44 лет — 57% респондентов.

Около четверти участников опроса (23%), которые владеют автомобилем, посещают сервис один раз в полгода. Почти каждый пятый опрошенный (19%) старается заезжать в сервис ежеквартально, а 14% — один-два раза в год. В ходе опроса выяснилось, что 7% автомобилистов посещают специализированные центры реже, чем один-два раза в год. В среднем жители ПФО проверяют состояние автомобилей в сервисах около пяти раз в год.

"Самые активные периоды с точки зрения посещения автосервисов — это весна и осень, когда автомобилям нужен особый уход после периода жаркого лета и суровой зимы с перепадами температур. И тем не менее зимой спрос на определенные виды работ сохраняется и даже растет: так, например, с декабря по январь 2025 года россияне на 49% чаще обращались за мойкой и уходом за кузовом, на 20% — за тюнингом, на 13% увеличился спрос на кузовной ремонт, а плановое ТО стало особенно востребованным в этом году — рост обращений через Авито в 9 раз", — комментирует руководитель бизнес-направления Запчасти и Автосервисы в Авито Алексей Головин.

Для большинства (54%) рекомендации близких и друзей являются основным критерием при выборе автосервиса. Также опрошенные ориентируются на стоимость (53%) и спектр предоставляемых услуг (38%). 37% респондентов из ПФО рассказали, что для них важны отзывы о сервисе в интернете, а 36% респондентов выбирают автотехцентры рядом с домом.

Большинство респондентов из ПФО признались, что чаще всего они обращают внимание на рекламу автосервисов на сайтах с объявлениями (20%). Реклама в поисковых системах привлекла внимание 19% опрошенных, в соцсетях — 17%, а на ТВ — 14% респондентов.

"Медийная реклама — не про мгновенные покупки. Она работает на продажи в долгосрочной перспективе и удержание внимания аудитории к бренду. Это особенно актуально для бизнесов, которые продают сезонные товары и услуги, например, для автомобильных сервисов. Положительную динамику мы видим и по своим данным: по итогу 2024 года инвестиции этой категории рекламодателей в медийные кампании на Авито выросли на 56%. Постоянное присутствие бренда в информационном поле формирует у пользователей доверие и знание", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Если говорить об услугах, которые были наиболее востребованы зимой среди автолюбителей в ПФО, первое место занимает замена масла: этот вариант отметили 43% опрошенных. На втором месте идет шиномонтаж (35%), а на третьем — диагностика авто (29%). Практически поровну разделилось число тех, кто обращался в автосервис за регулярным техническим обслуживанием (27%) и за заменой жидкостей (26%). Ремонтировали подвеску 18% респондентов, а тормозную систему — 12%.

За какими услугами вы обращались в автосервис в последний раз?

Услуга Доля респондентов, % Замена масла 43% Шиномонтаж 35% Диагностика автомобиля 29% Регулярное техническое обслуживание 27% Замена жидкостей 26% Ремонт подвески 18% Ремонт тормозной системы 12% Ремонт автоэлектрики 9% Кузовной ремонт 8% Ремонт двигателя 7% Ремонт рулевого управления 6% Ремонт трансмиссии 5% Покраска автомобиля 5% Ремонт автокондиционеров 4% Тюнинг 4% Удаление вмятин без покраски 4% Шумоизоляция 3% Детейлинг 2% Предпродажная подготовка 1%

Зимой 2025 года большинство (37%) жителей ПФО потратили на посещение автосервиса до 10 тысяч рублей. Почти каждый третий (30%) опрошенный выделял от 10 001 до 30 000 рублей, а 10% — от 30 001 до 50 000 рублей. От 50 000 рублей до 70 000 рублей ушло у 2% участников опроса. В среднем на посещение автосервиса жители ПФО потратили этой зимой около 27 730 рублей.

Какую сумму вы потратили на посещение автосервиса этой зимой?