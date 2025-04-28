Согласовано место строительства транспортно-пересадочного узла в Крутых Ключах

Стала известна актуальная информация о строительстве транспортно-пересадочного узла "Ягодная" в Самаре. Его разместят на территории микрорайона Крутые Ключи.
Как сообщили Волга Ньюс в городской администрации, в настоящее время с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и Куйбышевской железной дорогой согласовано месторасположения объектов ТПУ "Ягодная":
"Выбрана территория от железнодорожного переезда с ул. Мира до нового проектируемого участка Северного шоссе. При данном расположении обеспечивается минимальное расстояние от ТПУ до железнодорожной платформы".
Чиновники напомнили, что целью создания транспортно-пересадочного узла является комплексная организация пересадки пассажиров между различными видами транспорта в местах концентрации или пересечения нескольких линий маршрутов. Сейчас примерно в 700 метрах от железнодорожной платформы Ягодная проходят 5 маршрутов, в том числе один льготный (№ 67) и четыре коммерческих, на которых в общей сложности работают 212 автобусов.
Строить ТПУ будет минтранс. Работы увяжут со строительством Северного шоссе. Однако сроки пока неизвестны. Пока же мэрия предлагает произвести обустройство пешеходных подходов (пешеходные дорожки и установка освещения) к действующей платформе.
Ранее обсуждался перенос станции Ягодная ближе к ул. Мира. На пересечении дороги с ж/д путями планируется строительства пятого этапа Северного шоссе. Проект предусматривает обустройство транспортной развязки с тоннелем для автомобилей под переездом. Власти предусмотрели финансирование объекта в 2025 году.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..