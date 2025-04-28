Согласовано место строительства транспортно-пересадочного узла в Крутых Ключах

Стала известна актуальная информация о строительстве транспортно-пересадочного узла "Ягодная" в Самаре. Его разместят на территории микрорайона Крутые Ключи.

Как сообщили Волга Ньюс в городской администрации, в настоящее время с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и Куйбышевской железной дорогой согласовано месторасположения объектов ТПУ "Ягодная":

"Выбрана территория от железнодорожного переезда с ул. Мира до нового проектируемого участка Северного шоссе. При данном расположении обеспечивается минимальное расстояние от ТПУ до железнодорожной платформы".

Чиновники напомнили, что целью создания транспортно-пересадочного узла является комплексная организация пересадки пассажиров между различными видами транспорта в местах концентрации или пересечения нескольких линий маршрутов. Сейчас примерно в 700 метрах от железнодорожной платформы Ягодная проходят 5 маршрутов, в том числе один льготный (№ 67) и четыре коммерческих, на которых в общей сложности работают 212 автобусов.

Строить ТПУ будет минтранс. Работы увяжут со строительством Северного шоссе. Однако сроки пока неизвестны. Пока же мэрия предлагает произвести обустройство пешеходных подходов (пешеходные дорожки и установка освещения) к действующей платформе.

Ранее обсуждался перенос станции Ягодная ближе к ул. Мира. На пересечении дороги с ж/д путями планируется строительства пятого этапа Северного шоссе. Проект предусматривает обустройство транспортной развязки с тоннелем для автомобилей под переездом. Власти предусмотрели финансирование объекта в 2025 году.