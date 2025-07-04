На трассе М-5 под Самарой столкнулись фура, "Газель" и легковушка

В четверг, 3 июля, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 16:15 40-летний водитель большегруза Sitrak на 1057 км трассы М-5 нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и столкнулся с ГАЗ под управлением 70-летнего мужчины. От удара грузовик от бросило на встречную полосу, где он врезался в Lada Kalina под управлением 45-летнего мужчины.

В аварии пострадали 37-летняя пассажирка легковушки и водитель ГАЗа.