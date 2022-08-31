В среду, 31 августа, губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по комплексному развитию микрорайона Крутые Ключи и поселка Смышляевка, в котором приняли участие руководители министерств, главы Самары и Волжского района, а также активные местные жители.

Перед началом совещания глава региона проверил ход строительства расположенных на территории объектов социальной инфраструктуры, а также осмотрел участки, предусмотренные под строительство новых объектов, и на месте провел ревизию реализации проектов.

Открывая совещание, губернатор отметил, что развивающаяся и активно застраивающаяся территория Самары и Волжского района сегодня требует самого пристального внимания.

Уже сегодня микрорайоны достаточно хорошо оснащены образовательными учреждениями: построены детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, и комплексная работа в этом направлении продолжается. Так, в текущем году было заключено концессионное соглашение с компанией "ПроШкола" о строительстве новой школы, рассчитанной на 550 мест, в Красноглинском районе Самары на улице Школьной.

По словам министра науки и образования Самарской области Виктора Акопьяна, планируется, что до конца 2023 года образовательное учреждение будет построено и уже в 2024 году откроет свои двери для учеников.

Сейчас объект находится на этапе проектирования, земельный участок под его строительство определен. Дмитрий Азаров поручил профильным министерствам ускорить все необходимые процессы, чтобы обеспечить в срок ввод в эксплуатацию новой школы, необходимой в густонаселенном районе. При этом губернатор поставил главам муниципальных образований задачу отфиксировать с застройщиком этапы и планы нового жилищного строительства, а также при планировании новых школ, поликлиник, спортобъектов учитывать количество прописанных на территории микрорайонов людей. Именно это служит главным индикатором потребностей населения в социальных объектах.

Один из ключевых вопросов, которые рассмотрели на совещании, - обеспечение жителей Крутых Ключей и поселка Смышляевка медицинской помощью. Губернатор подчеркнул: запрос на создание учреждений здравоохранения в шаговой доступности здесь очень велик.

Во время рабочей поездки по микрорайонам Дмитрий Азаров осмотрел модульную поликлинику, которая возводится в Крутых Ключах. Мощность отделения составит 200 посещений в смену. Амбулатория позволит решить вопрос об оказании первичной медицинской помощи жителям микрорайона.

Подрядчик доложил губернатору, что все работы по возведению амбулатории идут по графику, и заверил, что объект будет сдан в срок - в ноябре текущего года.

Глава регионального минздрава Армен Бенян, в свою очередь, сообщил, что уже сейчас ведутся работы по подбору персонала, закупке оборудования, и до конца текущего года отделение начнет принимать пациентов.

Напомним, аналогичные модульные корпусы инфекционных отделений были возведены в больнице им. Середавина в Самаре и в Тольяттинской городской больнице №5, и подобный опыт был высоко оценен на федеральном уровне.

Модульные здания показали себя очень хорошо. Министр здравоохранения России во время своего посещения положительно оценил эксперимент, и этот опыт взяли на вооружение. Теперь такое здание появится и здесь, отметил губернатор.

Еще одно крупное медицинское учреждение вырастет на территории поселка Смышляевка. В этом году здесь начато строительство поликлиники на 1000 посещений. Объект включен в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения в Самарской области, входящую в нацпроект "Здравоохранение". Строительство планируется завершить до конца 2024 года.

Это будет одна из самых больших поликлиник в Самарской области, сообщил министр здравоохранения региона.

Дмитрий Азаров поручил уже сейчас, на этапе строительства, предусмотреть парковочные места, остановки общественного транспорта. Все должно быть синхронизировано со строительством поликлиники, подчеркнул глава региона.

Глава регионального минздрава доложил, что с учетом двух возводимых учреждений потребность жителей этих территорий в первичной медицинской помощи, даже при активной застройке в последующие несколько лет, будет полностью обеспечена. Вместе с тем на территории есть участки, на которых при необходимости также может быть организовано строительство учреждений первичного звена.

"Важно, чтобы территория развивалась. Мы готовы и дальше обеспечивать жителей социальной инфраструктурой, но нужно понимать, каким будет это развитие", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Создание спортивной инфраструктуры служит важной составляющей комплексного развития территорий. Один из спортобъектов, которого с нетерпением ждут жители микрорайонов, - физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Смышляевка Волжского района на пересечении ул. Постникова и ул. Пешкова.

Техническая готовность объекта составляет около 65%, в этом году планируется завершение строительно-монтажных работ. По словам подрядчика, трудности, которые ранее грозили переносом сроков ввода ФОКа в эксплуатацию, преодолены, финансирование обеспечено в полном объеме, принимаются все меры для своевременной сдачи объекта.

В двухэтажном здании будут расположены универсальный спортивный зал для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, проведения спортивных мероприятий и соревнований, тренажерный зал, раздевалки, душевые комнаты. Предусмотрены условия для доступа людей с ограниченными возможностями здоровья.

"С учетом того, что школьники обеспечены спортивными объектами, этот ФОК ориентирован на взрослое население", - отметил губернатор, обратив внимание на то, что спортивная инфраструктура школ должна в том числе быть доступна взрослому населению. Так, например, проект "Высший класс" дает хорошие дополнительные возможности для использования школьной инфраструктуры детьми совместно с родителями.

"Когда родители вместе с детьми занимаются спортом, это работает на укрепление семейных ценностей. Такой проект должен шествовать семимильными шагами", - выразил уверенность губернатор.

В ходе рабочей поездки Дмитрий Азаров осмотрел территорию под строительство шестого этапа Северного шоссе, который должен стать продолжением улицы Мира. Этого участка дороги давно ждут жители микрорайона Крутые Ключи.

О ходе работ главе региона доложил министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин. Руководитель регионального минтранса сообщил, что в соответствии с поручением губернатора еще в прошлом году была разработана проектно-сметная документация на строительство участка четырехполосной дороги длиной 440 м. Однако в связи с удорожанием строительных материалов потребовалось внести существенные изменения в проект. Сегодня средства в бюджете предусмотрены, в октябре будут проведены конкурсные процедуры, до конца осени планируется заключить договор, чтобы уже в зимний период приступить к земляным работам. По плану новые сроки сдачи объекта - август 2023 года.

Глава региона поручил ускорить работы на участке, несмотря на все возникшие трудности. Необходимо работать с опережением. Здесь давно люди ждут участка дороги. Значит, надо, несмотря на все сложности (удорожание, перепроектирование, повторную экспертизу), ускоряться", - подчеркнул руководитель области.

Обсуждая транспортную доступность Крутых Ключей и поселка Смышляевка во время совещания, Иван Пивкин сообщил, что разработана проектно-сметная документация на пятый этап строительства Северного шоссе и уже получено положительное заключение государственной экспертизы. Данная автомобильная дорога длиной 1 км пройдет от улицы Мира до существующей дороги Северное шоссе, также предусмотрен съезд на ул. Путевую. В ее составе запроектировано строительство путепровода тоннельного типа на пересечении с железнодорожными путями. Объект включен в предварительный перечень федерального проекта "Мосты и путепроводы", который входит в национальный проект "Безопасные и качественные дороги".

Глава региона отметил, что этот объект крайне важен, и поручил выделить из областного бюджета средства на его реализацию.

"Уверен, добьемся поддержки на федеральном уровне. Этот объект нам нужен независимо от других новых объектов. Следующий год - начало строительства. К работе приступаем", - поставил задачу губернатор.

В продолжение разговора о транспортной доступности микрорайона участники совещания обсудили вопрос работы общественного транспорта. Глава регионального минтранса сообщил, что сегодня на территорию Крутых Ключей и Баварской деревни заходят шесть межмуниципальных маршрутов (всего 169 транспортных средств) и городской маршрут №67 (40 автобусов). При этом интервал движения городского маршрута составляет пять-восемь минут.

Жители микрорайона обратились с просьбой продлить 67 маршрут до поселка Петра Дубрава. Глава региона дал соответствующее поручение - до 20 сентября маршрут будет продлен. Также по просьбам жителей в перспективе будет перенесена железнодорожная платформа ТПУ Ягодное.