Стало известно, сколько автобусным перевозчикам Самары платят в месяц

Региональный арбитраж вынес решение по иску ООО "Маяк" против департамента транспорта Самары. Компания добивалась отмены торгов на автобусные перевозки, стоимость контрактов по которым составляет несколько миллиардов рублей.

"Маяк" — автобусный перевозчик. В 2024 г. обслуживал бесплатные маршруты, запускавшиеся на время ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой. Также компания до конца 2024 г. перевозила пассажиров на автобусах № 59 (15-й микрорайон, ТЦ "Колизей" — пост ГИБДД), № 87 (Северное шоссе — станция метро "Кировская") и № 75 (автостанция "Аврора" — пос. Аэропорт-2). Сейчас у "Маяка" несколько контрактов с региональным минтрансом на автобусные перевозки.

Согласно материалам дела, "Маяк" хотел побороться за контракты на обслуживание 22 маршрутов, в том числе ключевых для города — № 67, 24, 70, 41. Общая стоимость составила более 5 млрд рублей.

Однако компания сочла, что дептранс необоснованно укрупнил лоты, предъявил требования к наличию форменной одежды у водителей и кондукторов и использованию транспортных средств среднего класса с вместимостью 72/25, на что пожаловалась в ФАС России. Ведомство признало претензии перевозчика необоснованными. Поэтому "Маяк" решил обратиться в суд, но и там потерпел фиаско. Арбитраж встал на сторону департамента транспорта.

Во время процесса представители дептранса сообщили, что в 2024 г. проводил торги по 46 лотам, связанным с автобусными перевозками. Но "Маяк" принимал участие только в трех, контракты по которым были рассчитаны только на 4-й квартал 2024 года. При этом, по мнению чиновников, компанию не лишали возможности подавать заявки по другим лотам.

На претензии о том, почему срок контрактов был рассчитан на два года, представители департамета ответили, что решение было обусловлено требованиями инвестпроекта по обновлению подвижного состава общественного транспорта, предусматривающего возможность закупки техники в лизинг на льготных условиях через госкомпанию — АО "ГТЛК". Причем в закупочной документации было предусмотрено условие о выводе на маршруты 300 новых автобусов (не старше 2023 года выпуска).

Удовлетворило суд и объяснение департамента о группировании маршрутов в лотах. По словам чиновников, сделано это было, исходя из необходимости обеспечения перевозок по всем направлениям.

"Маршруты разделили на 5 примерно одинаковых лотов, по каждому из которых предусмотрена работа от 51 до 72 автобусов, — говорится в материалах суда. — Отдельно торговались маршруты, обслуживаемые автобусами среднего и большого классов. Средняя цена транспортной работы за один месяц по этим лотам составляет от 37 до 51 млн рублей. По сравнению с выделением маршрутов в отдельные лоты разница в цене существенно сокращена, с 23 раз до 1,4 раза", — указано в материалах суда.

Претензии "Маяка" к требованиям по форме водителей и кондукторов, а также типу автобусов суд также счел необоснованными, указав, что они никак не ограничивают количество участников закупки. Да и тот факт, что компания не участвовала в торгах, на которые жаловалась, также не сыграла в ее пользу.

Между тем, департамент транспорта уже заключил контракты по указанным маршрутам — с ООО "СамараАвтоГаз" и ООО "Ирбис". И этот факт арбитраж тоже учел при вынесении решения:

"Поскольку муниципальные контракты, заключенные на торгах, частично исполнены, признание их недействительными не приведет к восстановлению заявителя в правах участника торгов. С учетом изложенного исковые требования ООО "Маяк" являются необоснованными и не подлежат удовлетворению".