Более 300 новых автобусов прибыли в Самару и начнут работу на маршрутах с 1 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.
Масштабное обновление транспортного парка пассажирских перевозок в Самаре и области проводится правительством по поручению губернатора региона Вячеслава Федорищева.
"Уже весной 2025 г. проведем следующее обновление автобусов для Самары, запустим новые маршруты для Южного города и Крутых ключей, а затем будем внедрять новые транспортные контракты в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске", — написал Михаил смирнов
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.