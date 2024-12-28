Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Более 300 новых автобусов прибыли в Самару и начнут работу на маршрутах с 1 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.

Фото: телеграм-канал Михаила Смирнова