Жалобы затормозили отбор перевозчиков на ключевые автобусные маршруты Самары

В Самаре приостановили пять открытых конкурсов по выбору подрядчиков на обслуживание автобусных маршрутов в 2025–2026 годах. Причиной стали жалобы перевозчиков: пять — от ООО "Маяк", одна — от ООО "Фестиваль праздника". На кону — миллиарды рублей.

Обе компании уже получали в Самаре контракты на автобусные перевозки. Например, "Фестиваль праздника" обслуживает маршрута № 86 (площадь Революции — жилой район "Волгарь" — совхоз "Рубёжное"). Компания была основана в 2012 году. Владеет ей Мария Урюпина.

"Маяк" в 2024 г. обслуживал бесплатные маршруты, которые пускали на время ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой. Также компания перевозит пассажиров на автобусах № 59 (15-й микрорайон (ТЦ "Колизей") — пост ГИБДД), № 87 (Северное шоссе — станция метро "Кировская") и № 75 (автостанция "Аврора" — пос. Аэропорт-2). Еще несколько контрактов на обслуживание автобусных маршрутов перевозчик получил от регионального минтранса.

Именно от "Маяка" поступило наибольшее количество жалоб — по всем пяти торгам. В частности, компания решила побороться за контракт стоимостью 1,2 млрд рублей на обслуживание маршрутов:

№ 3 (поселок Шмидта — пл. Революции);

27 (Безымянский рынок — кинотеатр "Луч");

35 (НФС — сквер Санфировой);

53 (автостанция "Аврора" — пл. Революции);

61 (ТЦ "Колизей" — Хлебная площадь);

63 (автостанция "Аврора" — совхоз "Рубежное");

75 (автостанция Аврора — пос. Аэропорт-2);

83 (ул. Ташкентская — ЖК "Лесная Поляна");

90 (Парк дружбы народов — автостанция "Аврора").

Также компания решила попробовать свои силы на ключевых маршрутах:

№ 67 (Северное шоссе — железнодорожный вокзал) и № 2 (автостанция "Аврора" — сквер Высоцкого) — стоимость контракта 1,3 млрд рублей;

№ 34 (завод "Металлург" — площадь Революции) и № 70 (Приволжский микрорайон — сквер Санфировой) — стоимость контракта 1,3 млрд рублей;

№ 9 (завод "Металлург" — институт "Индустройпроект", № 24 (автостанция "Аврора" — Хлебная площадь) и № 41 (15-й "А" микрорайон — универмаг "Юность") — стоимость контракта 1,14 млрд рублей.

И "Маяк", и "Фестиваль праздника" подали жалобы на торги по выбору перевозчика на шесть автобусных маршрутов (стоимость контракта 994,7 млн рублей):

№ 13 (Губернский рынок — поселок Шмидта);

39 (автовокзал "Центральный" — клуб "Знамя");

59 (15-й микрорайон (ТЦ "Колизей") — пост ГИБДД);

86 (пл. Революции — совхоз "Рубежное");

87 (Северное шоссе — станция метро "Кировская");

91 (ул. Грозненская — НФС).

Все жалобы сейчас находятся на рассмотрении регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Специалисты должны изучить доводы перевозчиков. Но что именно в процедуре не устроило компании, пока неизвестно.

Стоит отметить, что большинство маршрутов, из-за которых возникли споры, сейчас обслуживает "СамараАвтоГаз". Еще в 2018 году компании отрядили автобусные перевозки, которыми занималось муниципальное предприятие "Пассажиравтотранс". Само МП прекратило работать из-за финансовых проблем. В 2024 г. его должны ликвидировать.