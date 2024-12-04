Жалобы затормозили отбор перевозчиков на ключевые автобусные маршруты Самары

В Самаре приостановили пять открытых конкурсов по выбору подрядчиков на обслуживание автобусных маршрутов в 2025–2026 годах. Причиной стали жалобы перевозчиков: пять — от ООО "Маяк", одна — от ООО "Фестиваль праздника". На кону — миллиарды рублей.
Обе компании уже получали в Самаре контракты на автобусные перевозки. Например, "Фестиваль праздника" обслуживает маршрута № 86 (площадь Революции — жилой район "Волгарь" — совхоз "Рубёжное"). Компания была основана в 2012 году. Владеет ей Мария Урюпина.
"Маяк" в 2024 г. обслуживал бесплатные маршруты, которые пускали на время ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой. Также компания перевозит пассажиров на автобусах № 59 (15-й микрорайон (ТЦ "Колизей") — пост ГИБДД), № 87 (Северное шоссе — станция метро "Кировская") и № 75 (автостанция "Аврора" — пос. Аэропорт-2). Еще несколько контрактов на обслуживание автобусных маршрутов перевозчик получил от регионального минтранса.
Именно от "Маяка" поступило наибольшее количество жалоб — по всем пяти торгам. В частности, компания решила побороться за контракт стоимостью 1,2 млрд рублей на обслуживание маршрутов:
- № 3 (поселок Шмидта — пл. Революции);
- 27 (Безымянский рынок — кинотеатр "Луч");
- 35 (НФС — сквер Санфировой);
- 53 (автостанция "Аврора" — пл. Революции);
- 61 (ТЦ "Колизей" — Хлебная площадь);
- 63 (автостанция "Аврора" — совхоз "Рубежное");
- 75 (автостанция Аврора — пос. Аэропорт-2);
- 83 (ул. Ташкентская — ЖК "Лесная Поляна");
- 90 (Парк дружбы народов — автостанция "Аврора").
Также компания решила попробовать свои силы на ключевых маршрутах:
- № 67 (Северное шоссе — железнодорожный вокзал) и № 2 (автостанция "Аврора" — сквер Высоцкого) — стоимость контракта 1,3 млрд рублей;
- № 34 (завод "Металлург" — площадь Революции) и № 70 (Приволжский микрорайон — сквер Санфировой) — стоимость контракта 1,3 млрд рублей;
- № 9 (завод "Металлург" — институт "Индустройпроект", № 24 (автостанция "Аврора" — Хлебная площадь) и № 41 (15-й "А" микрорайон — универмаг "Юность") — стоимость контракта 1,14 млрд рублей.
И "Маяк", и "Фестиваль праздника" подали жалобы на торги по выбору перевозчика на шесть автобусных маршрутов (стоимость контракта 994,7 млн рублей):
- № 13 (Губернский рынок — поселок Шмидта);
- 39 (автовокзал "Центральный" — клуб "Знамя");
- 59 (15-й микрорайон (ТЦ "Колизей") — пост ГИБДД);
- 86 (пл. Революции — совхоз "Рубежное");
- 87 (Северное шоссе — станция метро "Кировская");
- 91 (ул. Грозненская — НФС).
Все жалобы сейчас находятся на рассмотрении регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Специалисты должны изучить доводы перевозчиков. Но что именно в процедуре не устроило компании, пока неизвестно.
Стоит отметить, что большинство маршрутов, из-за которых возникли споры, сейчас обслуживает "СамараАвтоГаз". Еще в 2018 году компании отрядили автобусные перевозки, которыми занималось муниципальное предприятие "Пассажиравтотранс". Само МП прекратило работать из-за финансовых проблем. В 2024 г. его должны ликвидировать.
ООО "СамараАвтоГаз" связывали с бизнесменом, бывшим министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области и депутатом губернской думы Алексеем Ушамирским. В 2021 году компания перешла под контроль московского перевозчика "Ранд-Транс". При этом учредителями организации значатся физические лица - Александр Судаков и Усман Джамбулатов.
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО "Маяк" основано в 2018 г. С тех пор у компании сменилось несколько владельцев. Изначально учредителем значился Максим Маклаев, затем — Евгения Боголей. Последние четыре года компанией владел Айрат Дарземанов, но в мае 2024 г. он продал ее Марату Мухаметшину. Ему принадлежат еще несколько компаний-перевозчиков — "Шоссе", "Лидеравто" и "Грандсервис". Они обслуживают коммерческие маршруты.