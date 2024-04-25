Бесплатными перевозками по Ново-Садовой займется "Маяк"

Бесплатными автобусными перевозками на время ремонта трамвайных путей в Самаре займется ООО "Маяк". Компания признана победителем аукциона, проводившегося МП "Трамвайно-троллейбусное управление".

"Маяк" предложил свои услуги за 105,1 млн рублей. ООО "Самаратрансавто", также подававшее заявку, просило 105,7 млн рублей. "ТТУ" при этом ограничивало стоимость контракта 108,4 млн рублей.

Напомним, перевозчик должен будет предоставить 30 автобусов на время ремонта трамвайных путей на ул. Ново-Садовой. Планируется, что ремонт продлится с 28 апреля по 30 июня, но автобусные перевозки должны осуществляться до 31 августа.

Согласно техзаданию, автобусы вместительностью не менее 39 мест будут курсировать по маршруту Завод им. Тарасова - ул. Демократическая и в обратном направлении со следующими остановками: Завод имени Тарасова, Детская больница, Солнечная, ул. Аминева, сквер "Солнечная поляна", Барбошина поляна, проспект Кирова, ул. Георгия Димитрова, Демократическая улица.