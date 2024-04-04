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Экономика и бизнес

В Самаре ищут перевозчика на бесплатные автобусы

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МП Самары "Трамвайно-троллейбусное управление" объявило аукцион на поиск подрядчика, который "окажет услуги по перевозке пассажиров автобусом по заказам". Иными словами, муниципальная структура подыскивает перевозчика, который предоставит 30 автобусов на время ремонта трамвайных путей на ул. Ново-Садовой. Начальная цена контракта - 108,37 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что движение трамваев по ул. Ново-Садовой ограничат в связи с ремонтом с 28 апреля по 30 июня. Во время ремонта трамваи изменят свои маршруты, их работа будет организована вариативно.

Кроме того, в мэрии уточняли, что для минимизации неудобств пассажиров будут перевозить 30 бесплатных автобусов МАЗ по ул. Демократической и Ново-Садовой.

"Продумана возможность использования дополнительного транспорта — заказных автобусов в количестве 30 единиц. Они будут следовать от улицы Ташкентской по улицам Демократической и Ново-Садовой, до улицы XXII Партсъезда, в район торгового центра "Апельсин". Затем, развернувшись под новой эстакадой, автобусы поедут в обратном направлении, до улицы Ташкентской. Остановки предусмотрены на всех 9 остановочных пунктах", — рассказывал руководитель городского дептранса Юрий Тапилин.

Победитель аукциона определится после 19 апреля. Он должен выполнять услуги с момента заключения договора до 31 августа текущего года.

В качестве источника финансирования закупки указываются собственные средства МП "ТТУ".

В техзадании отмечается, что автобусы будут курсировать по маршруту "Завод им. Тарасова — ул. Демократическая" и в обратном направлении со следующими остановками: "Завод имени Тарасова, Детская больница, Солнечная, ул. Аминева, сквер Солнечная поляна, Барбошина поляна, проспект Кирова, ул. Георгия Димитрова, Демократическая улица".

"Протяженность маршрута в прямом направлении составляет 4,79 км, в обратном — 4,62 км, — отмечается в документах закупки. — Ориентировочное количество рейсов, осуществляемых исполнителем по заказному маршруту в течение срока действия договора — 51 906".

В технических требованиях к комплектации и допоборудованию прописано, что в каждом автобусе должно находиться не менее 39 мест, транспорт должен быть укомплектован необходимыми вспомогательными средствами (огнетушитель, аварийный знак, аптечка и т. п.), а на лобовом, заднем и правом боковом стеклах должны быть размещены таблички с надписями "Заказной" и "Бесплатный проезд. Завод им Тарасова — Демократическая ул. Со всеми остановками".

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