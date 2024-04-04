В Самаре ищут перевозчика на бесплатные автобусы

МП Самары "Трамвайно-троллейбусное управление" объявило аукцион на поиск подрядчика, который "окажет услуги по перевозке пассажиров автобусом по заказам". Иными словами, муниципальная структура подыскивает перевозчика, который предоставит 30 автобусов на время ремонта трамвайных путей на ул. Ново-Садовой. Начальная цена контракта - 108,37 млн рублей.
Напомним, ранее стало известно, что движение трамваев по ул. Ново-Садовой ограничат в связи с ремонтом с 28 апреля по 30 июня. Во время ремонта трамваи изменят свои маршруты, их работа будет организована вариативно.
Кроме того, в мэрии уточняли, что для минимизации неудобств пассажиров будут перевозить 30 бесплатных автобусов МАЗ по ул. Демократической и Ново-Садовой.
"Продумана возможность использования дополнительного транспорта — заказных автобусов в количестве 30 единиц. Они будут следовать от улицы Ташкентской по улицам Демократической и Ново-Садовой, до улицы XXII Партсъезда, в район торгового центра "Апельсин". Затем, развернувшись под новой эстакадой, автобусы поедут в обратном направлении, до улицы Ташкентской. Остановки предусмотрены на всех 9 остановочных пунктах", — рассказывал руководитель городского дептранса Юрий Тапилин.
Победитель аукциона определится после 19 апреля. Он должен выполнять услуги с момента заключения договора до 31 августа текущего года.
В качестве источника финансирования закупки указываются собственные средства МП "ТТУ".
В техзадании отмечается, что автобусы будут курсировать по маршруту "Завод им. Тарасова — ул. Демократическая" и в обратном направлении со следующими остановками: "Завод имени Тарасова, Детская больница, Солнечная, ул. Аминева, сквер Солнечная поляна, Барбошина поляна, проспект Кирова, ул. Георгия Димитрова, Демократическая улица".
"Протяженность маршрута в прямом направлении составляет 4,79 км, в обратном — 4,62 км, — отмечается в документах закупки. — Ориентировочное количество рейсов, осуществляемых исполнителем по заказному маршруту в течение срока действия договора — 51 906".
В технических требованиях к комплектации и допоборудованию прописано, что в каждом автобусе должно находиться не менее 39 мест, транспорт должен быть укомплектован необходимыми вспомогательными средствами (огнетушитель, аварийный знак, аптечка и т. п.), а на лобовом, заднем и правом боковом стеклах должны быть размещены таблички с надписями "Заказной" и "Бесплатный проезд. Завод им Тарасова — Демократическая ул. Со всеми остановками".
Последние комментарии
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д