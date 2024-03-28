Во время ремонта трамвайных путей на ул. Ново-Садовой работу рельсового транспорта организуют вариативно: подробности

В мэрии Самары сообщили, что на время закрытия движения путей работу трамвайных маршрутов, проходящих по улице Ново-Садовой, намерены организовать вариативно, в зависимости от дней недели.
Напомним, накануне стало известно, что движение трамваев по ул. Ново-Садовой ограничат с 28 апреля до 30 июня. Во время ремонта будет отменено движение трамваев на ремонтируемых участках, а сами трамваи изменят свои маршруты.
Временные маршруты в будни:
— маршрут № 5 — "Улица Чапаевская — улица Фадеева" — будет следовать по маршрутам № 20 и № 20к;
— маршрут № 7 — "Завод им. Тарасова — станция метро "Победа";
— маршрут № 22 — "Барбошина поляна — 15 мкр. — Дом печати — улица Чапаевская";
— маршрут № 24 — "Барбошина поляна — Костромской переулок".
В выходные дни:
— маршрут № 5 — "Улица Чапаевская — улица Фадеева" — будет следовать по маршруту № 20 и № 20к;
— маршрут № 11 — "Барбошина поляна — стадион "Солидарность Самара "Арена" — 15 мкр. — улица Ставропольская — станция метро "Победа" — автостанция "Аврора";
— маршрут № 12 — "Улица Фадеева (Северное трамвайное депо) — Юнгородок" — по трассе следования маршрута № 19;
— маршрут № 22 — "Барбошина поляна — 15 мкр. — Дом печати — улица Чапаевская";
— маршрут № 24 — "Барбошина поляна — Костромской переулок".
Для минимизации неудобств пассажиров будут перевозить 30 бесплатных автобусов МАЗ по ул. Демократической и Ново-Садовой.
"Продумана возможность использования дополнительного транспорта — заказных автобусов в количестве 30 единиц. Они будут следовать от улицы Ташкентской по улицам Демократической и Ново-Садовой, до улицы XXII Партсъезда, в район торгового центра "Апельсин". Затем, развернувшись под новой эстакадой, автобусы поедут в обратном направлении, до улицы Ташкентской. Остановки предусмотрены на всех 9 остановочных пунктах", — подчеркнул руководитель городского дептранса Юрий Тапилин.
В соответствии с условиями тендера интервал движения предусмотрен в зависимости от временных промежутков:
— 5 минут в часы пик — с 05:30 до 09:30 и с 17:00 до 20:00;
— 15 минут в межпиковое время — с 09:30 до 17:00 и с 20:00 до 22:00.
Для пересадки с трамвая на специальный автобус дополнительно оплачивать билет не потребуется — проезд пассажиров в заказных автобусах будет осуществляться на бесплатной основе.
В ближайшее время МП "ТТУ" проведет торги для выявления потенциального подрядчика для пассажирских перевозок.
За работой дополнительных автобусов обеспечат контроль — он будет основываться на выполнении заданного количества рейсов.
В дальнейшем, после капремонта на первом участке трамвайной линии, ее обновление продолжится в границах улиц Ново-Вокзальной и кольца в районе завода им. Тарасова. К следующему этапу уже готовятся — работы находятся на стадии проверки сметной стоимости.
Последние комментарии
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.