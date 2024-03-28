В Самаре движение трамваев по ул. Ново-Садовой ограничат с 28 апреля

Ремонт трамвайных путей на ул. Ново-Садовой в Самаре начнется 28 апреля и продолжится до 30 июня. Об этом в среду, 27 марта, рассказал директор ТТУ Михаил Ефремов на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

"На участке по улице Ново-Садовой планируется проведение полного демонтажа трамвайных путей и щебня, установка устройства ливневой дренажной канализации для недопущения затоплений, а также восстановление рельсошпальной решетки", — поделился он.

Михаил Ефремов добавил, что во время ремонта будет отменено движение трамваев на ремонтируемых участках, а сами трамваи изменят свои маршруты. Для минимизации неудобств пассажиров будут перевозить 30 бесплатных автобусов МАЗ по ул. Демократической и Ново-Садовой.

Напомним, ранее сообщалось, что ремонтные работы начнутся ориентировочно 15 апреля.