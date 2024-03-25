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Общество

С апреля в Самаре ограничат движение трамваев по ул. Ново-Садовой

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В апреле в Самаре изменится движение трамваев по шести маршрутам из-за ремонта путей на ул. Ново-Садовой. Об этом сообщает "КП-Самара" со ссылкой на директора ТТУ Михаила Ефремова.

По его словам, ориентировочно ремонт начнется 15 апреля, но из-за погоды сроки работ могут сдвинуть.

Трамвай № 5 будет ездить по маршруту от ул. Чапаевской до ул. Фадеева - повторит маршрут трамваев № 20 и 20К. Трамвай № 7 будет ходить от метро "Победа" до завода им. Тарасова. Трамваи маршрута № 22 поедут от ул. Чапаевской до 15-го микрорайона через Дом печати и ул. Ставропольскую. Маршрут трамвая № 24 сократится - на нем можно будет доехать от Костромского переулка лишь до Барбошиной поляны.

А в выходные дни изменятся еще два маршрута. Трамвай № 11 будет ходить от Барбошиной поляны до ТРК "Аврора" через "Самара Арену", 15-й микрорайон, ул. Ставропольскую и метро "Победа". Трамвай № 12 по выходным будет ездить по маршруту № 19 - от Юнгородка до улицы Фадеева.

Планируется, что сначала ремонт проведут на участке от Барбошиной поляны до ул. Ново-Вокзальной. Работы здесь должны завершить к середине лета. Сразу после этого должен начаться ремонт трамвайных путей на участке от ул. Ново-Вокзальной до завода Тарасова.

Для удобства пассажиров на время ремонта планируют запустить бесплатные автобусы, которые будут ездить от ул. Ташкентской до ТЦ "Апельсин".

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