С апреля в Самаре ограничат движение трамваев по ул. Ново-Садовой

В апреле в Самаре изменится движение трамваев по шести маршрутам из-за ремонта путей на ул. Ново-Садовой. Об этом сообщает "КП-Самара" со ссылкой на директора ТТУ Михаила Ефремова.
По его словам, ориентировочно ремонт начнется 15 апреля, но из-за погоды сроки работ могут сдвинуть.
Трамвай № 5 будет ездить по маршруту от ул. Чапаевской до ул. Фадеева - повторит маршрут трамваев № 20 и 20К. Трамвай № 7 будет ходить от метро "Победа" до завода им. Тарасова. Трамваи маршрута № 22 поедут от ул. Чапаевской до 15-го микрорайона через Дом печати и ул. Ставропольскую. Маршрут трамвая № 24 сократится - на нем можно будет доехать от Костромского переулка лишь до Барбошиной поляны.
А в выходные дни изменятся еще два маршрута. Трамвай № 11 будет ходить от Барбошиной поляны до ТРК "Аврора" через "Самара Арену", 15-й микрорайон, ул. Ставропольскую и метро "Победа". Трамвай № 12 по выходным будет ездить по маршруту № 19 - от Юнгородка до улицы Фадеева.
Планируется, что сначала ремонт проведут на участке от Барбошиной поляны до ул. Ново-Вокзальной. Работы здесь должны завершить к середине лета. Сразу после этого должен начаться ремонт трамвайных путей на участке от ул. Ново-Вокзальной до завода Тарасова.
Для удобства пассажиров на время ремонта планируют запустить бесплатные автобусы, которые будут ездить от ул. Ташкентской до ТЦ "Апельсин".
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.