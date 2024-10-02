МП Самары "Пассажиравтотранс" ликвидируют за 523 млн рублей

На ликвидацию самарского МП "Пассажиравтотранс" потребуется 523 млн рублей. Такие затраты определены в постановлении мэрии Самары, опубликованном 1 октября

Согласно документу, МП должно быть ликвидировано до 31 декабря 2024 г. в целях "повышения эффективности использования муниципального имущества".

Напомним, "Пассажиравтотранс" был единственным муниципальным автобусным перевозчиком в Самаре. Он перестал работать в 2018 году из-за недофинансирования и накопленных долгов. Его автопарк передали в аренду ООО "СамараАвтоГаз", которое вскоре получило еще и субсидию в 139 млн рублей.

ФНС пыталась добиться признания МП банкротом, но суд это не сделал. Мэрия же постепенно погасила значительную часть долгов предприятия, а в 2022 г. даже объявила, что "Пассажиравтотранс" может вернуться к перевозкам. Однако изменение федерального законодательства скорректировало планы - МП решили ликвидировать.

В прошлом году проходила информация, что "Пассажиравтотранс" ликвидируют, а его имущество передадут МП "Трамвайно-троллейбусное управление" для осуществления пассажирских перевозок. На этом фоне ТТУ даже произвело закупку новых автобусов. Правда, впоследствии правоохранители возбудили уголовные дела в отношении замглавы департамента транспорта и директора ТТУ.