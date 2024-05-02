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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В Самаре начали формировать комиссию по ликвидации МП "Пассажиравтотранс"

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент управления имуществом Самары начал подготовку к ликвидации муниципального предприятия "Пассажиравтотранс". Об этом Волга Ньюс сообщили в городской администрации.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Формируется комиссия, которая будет выполнять все необходимые мероприятия по ликвидации вышеуказанного предприятия. При этом рассматривается вариант сохранения МП "Пассажиравтотранс" в составе другого юридического лица - муниципального предприятия "Трамвайно-троллейбусное управление", - рассказали Волга Ньюс в мэрии.

"Пассажиравтотранс" был единственным муниципальным автобусным перевозчиком. Он перестал работать в 2018 году из-за недофинансирования и накопленных долгов. Автопарк передали в аренду ООО "СамараАвтоГаз". Компания начала обслуживать муниципальные автобусные маршруты и делает это до сих пор.

ООО "СамараАвтоГаз" связывали с бизнесменом, бывшим министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области и депутатом губернской думы Алексеем Ушамирским. В 2021 году компания перешла под контроль московского перевозчика "Ранд-Транс". При этом учредителями организации значатся физические лица - Александр Судаков и Усман Джамбулатов.

 

ФНС пыталась добиться признания МП банкротом, но суд это не сделал. Мэрия же постепенно погасила значительную часть долгов предприятия, а в 2022 году даже объявила, что "Пассажиравтотранс" может вернуться к перевозкам. Однако изменение федерального законодательства изменило планы - МП решили ликвидировать. Срок - до 2025 года.

В прошлом году уже проходила информация, что "Пассажиравтотранс" ликвидируют, а его имущество передадут МП "Трамвайно-троллейбусное управление" для осуществления пассажирских перевозок. На этом фоне ТТУ даже произвело закупку новых автобусов. Правда, впоследствии правоохранители возбудили уголовное дело - в отношении замглавы департамента транспорта.

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