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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В Самаре планируют к 2024 году ликвидировать "Пассажиравтотранс"

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в 2024 году могут ликвидировать муниципальное предприятие "Пассажиравтотранс". Информация об этом размещена на сайте госзакупок — в документах на закупку 50 новых автобусов.

Заказчиком закупки выступило МП "ТТУ" Самары. 12 мая был заключен договор оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 50 автобусов на 59 лизинговых периодов. Начальная цена контракта составила 1,31 млрд рублей. Автобусы должны поступить до 20 июля 2023 года.

Также в документах закупки отмечается: "В соответствии с ФЗ от 27 декабря 2019 года в 2024 г. МП Самары "Пассажиравтотранс" подлежит ликвидации с предполагаемой передачей имущества в МП "ТТУ" для осуществления пассажирских перевозок с использованием автобусов. В связи с вышеуказанным необходимо обновление парка автобусов в количестве 50 единиц".

До ликвидации "Пассажиравтотранса" новые автобусы "ТТУ" предполагает сдавать в субаренду или в сублизинг. Лизингодателем выступает АО "Сбербанк Лизинг".

 

Напомним, МП "Пассажирский автомобильный транспорт" прекратило перевозить людей в 2018 г. из-за недофинансирования и накопленных долгов. Автопарк и маршруты "Пассажиравтотранса" были переданы в аренду на пять лет ООО "СамараАвтоГаз". Тогда сообщалось, что организация сохранит объем пассажирских перевозок и обеспечит погашение долгов муниципального предприятия.

В июне 2019 года инспекция ФНС по Советскому району Самары обратилась в областной Арбитражный суд с заявлением о признании МП "Пассажиравтотранс" банкротом. Три года систематически проводилась работа по погашению задолженности и, как итог, по состоянию на 1 января 2022 г. долговая нагрузка была снижена более чем вдвое.

В начале 2022 года появилась информация, что к 2023 г. "ПАТ" вновь сможет заняться муниципальными перевозками. В перспективе к этому времени планировалось полное погашение задолженности, после чего МП "ПАТ" смогло бы вернуться на рынок перевозок.

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