В Самаре планируют к 2024 году ликвидировать "Пассажиравтотранс"

В Самаре в 2024 году могут ликвидировать муниципальное предприятие "Пассажиравтотранс". Информация об этом размещена на сайте госзакупок — в документах на закупку 50 новых автобусов.
Заказчиком закупки выступило МП "ТТУ" Самары. 12 мая был заключен договор оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 50 автобусов на 59 лизинговых периодов. Начальная цена контракта составила 1,31 млрд рублей. Автобусы должны поступить до 20 июля 2023 года.
Также в документах закупки отмечается: "В соответствии с ФЗ от 27 декабря 2019 года в 2024 г. МП Самары "Пассажиравтотранс" подлежит ликвидации с предполагаемой передачей имущества в МП "ТТУ" для осуществления пассажирских перевозок с использованием автобусов. В связи с вышеуказанным необходимо обновление парка автобусов в количестве 50 единиц".
До ликвидации "Пассажиравтотранса" новые автобусы "ТТУ" предполагает сдавать в субаренду или в сублизинг. Лизингодателем выступает АО "Сбербанк Лизинг".
Напомним, МП "Пассажирский автомобильный транспорт" прекратило перевозить людей в 2018 г. из-за недофинансирования и накопленных долгов. Автопарк и маршруты "Пассажиравтотранса" были переданы в аренду на пять лет ООО "СамараАвтоГаз". Тогда сообщалось, что организация сохранит объем пассажирских перевозок и обеспечит погашение долгов муниципального предприятия.
В июне 2019 года инспекция ФНС по Советскому району Самары обратилась в областной Арбитражный суд с заявлением о признании МП "Пассажиравтотранс" банкротом. Три года систематически проводилась работа по погашению задолженности и, как итог, по состоянию на 1 января 2022 г. долговая нагрузка была снижена более чем вдвое.
В начале 2022 года появилась информация, что к 2023 г. "ПАТ" вновь сможет заняться муниципальными перевозками. В перспективе к этому времени планировалось полное погашение задолженности, после чего МП "ПАТ" смогло бы вернуться на рынок перевозок.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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