Муниципального автобусного перевозчика Самары объединят с другим юрлицом

Муниципальное предприятие Самары "Пассажиравтотранс" должно быть ликвидировано или реорганизовано до 2025 года. Таковы требования федерального законодательства. Однако есть вариант сохранения МП. Об этом "Волга Ньюс" сообщили в департаменте транспорта.

"Пассажиравтотранс" перестал заниматься перевозками в 2018 году из-за недофинансирования и накопленных долгов. Автопарк передали в аренду ООО "СамараАвтоГаз". Компания начала обслуживать муниципальные автобусные маршруты и делает это до сих пор.

ФНС пыталась добиться признания МП банкротом, но суд это не сделал. Мэрия же постепенно погасила значительную часть долгов предприятия, а в 2022 году даже объявила, что "Пассажиравтотранс" может вернуться к перевозкам. Однако изменение федерального законодательства изменило планы. Хотя ответ представителей городской администрации по этому вопросу не выглядит однозначным.

"Администрация Самары рассматривает вариант сохранения МП в составе другого юридического лица. Принадлежащее предприятию имущество будет сохранено в муниципальной собственности", — пояснили представители дептранса.

В прошлом году проходила информация, что "Пассажиравтотранс" ликвидируют, а его имущество передадут МП "Трамвайно-троллейбусное управление" для осуществления пассажирских перевозок. На этом фоне "ТТУ" даже произвело закупку новых автобусов. Правда, впоследствии правоохранители возбудили уголовное дело — в отношении замглавы департамента транспорта.

Теперь же в мэрии не поясняют четко, перейдет ли "Пассажиравтотранс" в состав "ТТУ" или какого-то другого юрлица, но отметили следующее:

"Применительно к МП "ТТУ" никаких требований законодательства о преобразовании предприятия не имеется. В дальнейшем он будет работать в прежнем формате".