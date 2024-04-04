Схема с автобусами: в какой махинации заподозрили замглавы дептранса Самары

Покупка 50 автобусов для Самары оказалась связана с махинацией. По крайней мере, так заявляют в прокуратуре. "Волга Ньюс" узнал подробности этой якобы незаконной схемы и подробности уголовного дела, которое возбудили в отношении замглавы департамента транспорта Дмитрия Худотеплова.

Автобусы городские власти приобрели в лизинг в мае 2023 года. И уже на этапе торгов стало известно, что за покупку транспорта будет отвечать МП "Трамвайно-пассажирское управление". В его собственности власти и рассчитывали оставить эти автобусы.

Причем у города есть профильное муниципальное предприятие — "Пассажиравтотранс", которое и должно отвечать за организацию автобусных перевозок. Но как известно, МП фактически не работает с 2018 года. Причиной было предбанкротное состояние организации. Обслуживание всех муниципальных автобусных маршрутов доверили компании "СамараАвтоГаз".

"ПАТ" же решили ликвидировать. Произойдет это в 2024 году. Всё имущество предприятия городские власти решили передать "ТТУ".

"СамараАвтоГаз" работает до сих пор, и именно ему передали для эксплуатации те самые 50 новых автобусов. Транспорт направили на самые проблемные маршруты, которые связывают центр Самары с Красноглинским и Куйбышевским районами.

В этой незамысловатой схеме прокуратура углядела махинацию. Уголовное дело возбудили в отношении заместителя руководителя департамента транспорта Самары Дмитрия Худотеплова, который возглавляет отдел финансово-экономического анализа. Ему вменяют превышение должностных полномочий из иной личной заинтересованности.

По информации источника "Волга Ньюс", выразилась эта заинтересованность в стремлении как можно скорее реализовать полученную из регионального бюджета субсидию. Как считают следователи, чиновник нарушил приказ руководителя дептранса Сергея Маркина, Бюджетный кодекс РФ, вышел за пределы своих полномочий и ввел в заблуждение своих коллег, которые контролировали расходование средств.

"По версии следствия, Дмитрий Худотеплов расширил список предметов и целей, на которые предоставлялась субсидия, и незаконно заключил соглашение с "ТТУ" на сумму 150 млн рублей. Впоследствии МП перечислило 93 млн из этой суммы на погашение предоплаты по договору лизинга 50 автобусов МАЗ. Хотя это нарушает устав предприятия. Ведь в нем указано, что "ТТУ" обслуживает трамвайные и троллейбусные маршруты, а не автобусные", — объяснил источник портала "Волга Ньюс".

Вызвало у следователей и прокуратуры вопросы и передача автобусов компании "СамараАвтоГаз". Как сообщил источник "Волга Ньюс", оформили это по договору сублизинга, но якобы на невыгодных для бюджета условиях. Следователи сочли, что это соглашение влечет причинение убытков "ТТУ", и предприятие не сможет отвечать по своим обязательствам. В прокуратуре же отметили, что вся эта ситуация повлекла "перебои в осуществлении пассажирских перевозок и ненадлежащую работу общественного транспорта в городе".

"Волга Ньюс" запросил комментарии в городской администрации и компании "СамараАвтоГаз" о сложившейся ситуации.