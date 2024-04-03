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Преступления Происшествия

Замглавы дептранса Самары стал фигурантом дела о 92 млн рублей

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело из-за махинаций с субсидиями на покупку автобусов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: Прокуратура Самарской области

В мае 2023 г. областное министерство транспорта выделило администрации Самары из регионального бюджета средства на обновление автомобильного пассажирского транспорта. При этом замруководителя городского департамента транспорта перечислил 92 млн руб. муниципальному предприятию, не занимающемуся автомобильными пассажирскими перевозками. Это нарушало условия предоставления субсидии.

Фамилия чиновника в сообщении не приводится, однако по данным источников Волга Ньюс, речь идет о Дмитрие Худотеплове - начальнике отдела финансово-экономического анализа дептранса.

Полученную сумму МП направило на возмещение своих затрат на приобретение 50 автобусов по договору лизинга. При этом лизингополучатель не эксплуатировал автобусы, а передал их для использования сторонней коммерческой организации на невыгодных для бюджета условиях.

Прокуратура считает, что незаконное распоряжение бюджетными деньгами привело к перебоям с пассажирскими перевозками и плохой работе общественного транспорта.

В результате в отношении заместителя руководителя департамента транспорта возбудили уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий из иной личной заинтересованности").

Напомним, ранее прокуратура в суде потребовала от мэрии Самары навести порядок с общественным транспортом.

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