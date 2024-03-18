Прокуратура в суде требует от мэрии Самары навести порядок с общественным транспортом

Прокурор Самары Артем Ярыгин направил в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия муниципальной власти и обязании обеспечить транспортную доступность населения с учетом социально-демографической ситуации. Об этом сообщает прокуратура Самары.

Указывается, что надзорным органом дана принципиальная оценка фактам срыва исполнения муниципальных контрактов МП г. о. Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" и ООО "Самараавтогаз" по перевозке пассажиров регулируемыми муниципальными маршрутами. В отношении руководителей организаций-перевозчиков за срыв перевозок по контрактам возбуждены административные дела по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ, в суде поставлен вопрос о дисквалификации директоров.

В прокуратуре отмечают, что мэрия не предпринимала эффективных мер на фоне возросшего спроса на маршрутах, связывающих Красноглинский, Куйбышевский и Кировский районы с центром Самары, сокращения интервала движения уже имеющихся маршрутов, а также качества и технического состояния транспортных средств.

Напомним, в феврале Ленинский районный суд Самары удовлетворил иск прокуратуры, обязав администрацию города изъять земельные участки для строительства 21 учреждения образования.