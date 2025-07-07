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Преступления Происшествия

В Самаре перед судом предстанет героиновый "закладчик"

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарцу, который планировал раскладывать героиновые "закладки" по городу, предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. В ближайшее время ему предстоит суд, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В апреле в Октябрьском районе полиция задержала 33-летнего мужчину. Правоохранители нашли у него и в тайниках, которые он организовал, героин и метадон общей массой более 48 граммов. В квартире подозреваемого обнаружили мотки изоляционной ленты, колбы с магнитами, пластиковые контейнеры, полимерные пакеты, металлическую ложку и электронные весы.

Выяснилось, что ранее судимый за кражу самарец откликнулся в интернете на объявление о быстром заработке путем распространения наркотиков. По заданию "куратора" он забирал из тайников партии запрещенных веществ, после чего расфасовывал их на более мелкие свертки для продажи на территории региона и фотографировал места "закладок".

"Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ч.3,4 ст. 228.1 УК РФ, мужчина признал вину в совершении противоправных деяний и пояснил, что занимался распространением запрещенных веществ вечером и ночью, а для осуществления противоправной деятельности под благовидным предлогом убедил супругу арендовать автомобиль и возить его по Самаре", — отмечается в сообщении.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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