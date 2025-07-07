В Самаре перед судом предстанет героиновый "закладчик"

Самарцу, который планировал раскладывать героиновые "закладки" по городу, предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. В ближайшее время ему предстоит суд, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В апреле в Октябрьском районе полиция задержала 33-летнего мужчину. Правоохранители нашли у него и в тайниках, которые он организовал, героин и метадон общей массой более 48 граммов. В квартире подозреваемого обнаружили мотки изоляционной ленты, колбы с магнитами, пластиковые контейнеры, полимерные пакеты, металлическую ложку и электронные весы.

Выяснилось, что ранее судимый за кражу самарец откликнулся в интернете на объявление о быстром заработке путем распространения наркотиков. По заданию "куратора" он забирал из тайников партии запрещенных веществ, после чего расфасовывал их на более мелкие свертки для продажи на территории региона и фотографировал места "закладок".

"Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ч.3,4 ст. 228.1 УК РФ, мужчина признал вину в совершении противоправных деяний и пояснил, что занимался распространением запрещенных веществ вечером и ночью, а для осуществления противоправной деятельности под благовидным предлогом убедил супругу арендовать автомобиль и возить его по Самаре", — отмечается в сообщении.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.