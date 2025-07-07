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Преступления Происшествия

Самарский пенсионер отдал аферистам 1 млн рублей, чтобы "спасти" внучку

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Очередной жертвой телефонных мошенников стал 83-летний житель Самарской области, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Мужчине позвонил по телефону неизвестный, который начал рассказывать об аварии. ДТП якобы устроила его внучка. Неизвестный стал пугать пенсионера возможными последствиями, но подсказал "выход": чтобы спасти родственницу от ответственности, нужно заплатить.

Пенсионер продиктовал свой адрес звонившему, и тот приехал к нему под видом сотрудника правоохранительных органов. Пенсионер отдал ради спасения внучки более 1 млн рублей. Только после того, как незнакомец с деньгами ушел, мужчина позвонил внучке, которая была очень удивлена и сообщила, что не попадала ни в какую аварию. Пострадавший обратился за помощью в полицию.

Сейчас возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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