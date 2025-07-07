Самарский пенсионер отдал аферистам 1 млн рублей, чтобы "спасти" внучку

Очередной жертвой телефонных мошенников стал 83-летний житель Самарской области, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Мужчине позвонил по телефону неизвестный, который начал рассказывать об аварии. ДТП якобы устроила его внучка. Неизвестный стал пугать пенсионера возможными последствиями, но подсказал "выход": чтобы спасти родственницу от ответственности, нужно заплатить.

Пенсионер продиктовал свой адрес звонившему, и тот приехал к нему под видом сотрудника правоохранительных органов. Пенсионер отдал ради спасения внучки более 1 млн рублей. Только после того, как незнакомец с деньгами ушел, мужчина позвонил внучке, которая была очень удивлена и сообщила, что не попадала ни в какую аварию. Пострадавший обратился за помощью в полицию.

Сейчас возбуждено уголовное дело.