Самарский пенсионер отдал аферистам 1 млн рублей, чтобы "спасти" внучку

Очередной жертвой телефонных мошенников стал 83-летний житель Самарской области, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Мужчине позвонил по телефону неизвестный, который начал рассказывать об аварии. ДТП якобы устроила его внучка. Неизвестный стал пугать пенсионера возможными последствиями, но подсказал "выход": чтобы спасти родственницу от ответственности, нужно заплатить.
Пенсионер продиктовал свой адрес звонившему, и тот приехал к нему под видом сотрудника правоохранительных органов. Пенсионер отдал ради спасения внучки более 1 млн рублей. Только после того, как незнакомец с деньгами ушел, мужчина позвонил внучке, которая была очень удивлена и сообщила, что не попадала ни в какую аварию. Пострадавший обратился за помощью в полицию.
Сейчас возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы