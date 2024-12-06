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Транспорт Транспорт и связь

Попытки сорвать отбор перевозчиков на ключевые автобусные маршруты Самары провалились

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере закупок рассмотрела часть жалоб, приостановивших торги по выбору подрядчиков на обслуживание автобусных маршрутов Самары в 2025–2026 годах. Решение принято не в пользу заявителя.

Фото: Волга Ньюс

 Большинство жалоб поступило от ООО "Маяк". Например, компания заявила о нарушениях при проведении торгов на обслуживание маршрутов № 3, 27, 35, 61, 90, 75, 53, 63 и 83 с контрактом стоимостью 1,2 млрд рублей. Она сочла неправомерными укрупнение лота, требования к наличию форменной одежды у водителей и кондукторов и использовании транспортных средств среднего класса с вместимостью 72/25, что соответствует только автобусу МАЗ-206047 производства ОАО "Минский автомобильный завод".

Однако во время разбирательства доказать свою правоту у перевозчика не получилось. Как оказалось, укрупнение лота согласовало региональное управление ФАС. Требования о форме комиссия сочла обоснованными и не ущемляющими чьи-либо права. Что касается автобусов, то как оказалось обозначенным характеристикам соответствуют не только МАЗ-206047, но и ПАЗы, ЛиАЗы. К тому же на конкурс заявились две компании, готовые выполнит поставленные задачи. В результате жалобу признали необоснованной. Впрочем, у компании еще есть возможность оспорить это решение в судебном порядке.

Аналогичные претензии, кроме требований к автобусам, "Маяк" предъявил по торгам на обслуживание автобусных маршрутов:

  • № 34 и 70 (стоимость контракта — 1,3 млрд рублей);
  • № 9, 24 и 41 (стоимость контракта — 1,14 млрд рублей);
  • № 67 и 2 (стоимость контракта — 1,3 млрд рублей).

Жалобы также признали необоснованными. Сейчас на рассмотрении комиссии ФАС остаются еще две.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО "Маяк" основано в 2018 году. С тех пор у компании сменилось несколько владельцев. Изначально учредителем значился Максим Маклаев, затем — Евгения Боголей. Последние четыре года компанией владел Айрат Дарземанов, но в мае 2024 г. он продал ее Марату Мухаметшину. Ему принадлежат еще несколько компаний-перевозчиков — "Шоссе", "Лидеравто" и "Грандсервис". Они обслуживают коммерческие маршруты.

"Маяк" в 2024 г. обслуживал бесплатные маршруты, которые пускали на время ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой. Также компания перевозит пассажиров на автобусах № 59 (15-й микрорайон, ТЦ "Колизей" — пост ГИБДД), № 87 (Северное шоссе — станция метро "Кировская") и № 75 (автостанция "Аврора" — пос. Аэропорт-2). 

Большинство маршрутов, из-за которых возникли споры, сейчас обслуживает "СамараАвтоГаз". Еще в 2018 году компании отрядили автобусные перевозки, которыми занималось муниципальное предприятие "Пассажиравтотранс". Само МП прекратило работать из-за финансовых проблем. В 2024 г. его предполагается ликвидировать.

ООО "СамараАвтоГаз" связывали с бизнесменом, бывшим министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области и депутатом губернской думы Алексеем Ушамирским. В 2021 году компания перешла под контроль московского перевозчика "Ранд-Транс". При этом учредителями организации значатся физические лица — Александр Судаков и Усман Джамбулатов.

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