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Транспорт Транспорт и связь

"Маяк" потребовал запретить мэрии Самары заключать контракты на автобусные перевозки

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре начался новый этап разбирательство по поводу многомиллиардных контрактов на обслуживание муниципальных автобусных маршрутов. ООО "Маяк" подало иск против департамента транспорта.

Фото: Волга Ньюс

"Компания потребовала признать незаконными действия департамента транспорта по формированию документации, объявлению и проведению открытых конкурсов на осуществление перевозок по ряду маршрутов и обязать ведомство устранить нарушения", - указано в материалах суда.

На время разбирательств "Маяк" также попросил принять обеспечительные меры, а именно - запретить департаменту заключать контракты на автобусные перевозки. Суд отказал компании, но принял дело к рассмотрению. Процесс стартует в начале января 2025 года.

"Маяк" - автобусный перевозчик. В 2024 г. обслуживал бесплатные маршруты, запускавшиеся на время ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой. Также компания перевозит пассажиров на автобусах №59 (15-й микрорайон, ТЦ "Колизей" - пост ГИБДД), №87 (Северное шоссе - станция метро "Кировская") и №75 (автостанция "Аврора" - пос. Аэропорт-2). Еще несколько аналогичных контрактов компания получила от регионального минтранса.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО "Маяк" основано в 2018 году. С тех пор у компании сменилось несколько владельцев. Изначально учредителем значился Максим Маклаев, затем - Евгения Боголей. В последние четыре года компанией владел Айрат Дарземанов, но в мае 2024 г. он продал ее Марату Мухаметшину. Ему принадлежат еще несколько компаний-перевозчиков - "Шоссе", "Лидеравто" и "Грандсервис". Они обслуживают коммерческие маршруты.

В начале декабря "Маяк" подал жалобы на пять торгов по выбору подрядчиков на обслуживание автобусных маршрутов Самары в 2025-2026 годах. Их признали необоснованными. Контракты заключили с местным ООО "СамараАвтоГаз" и тульским ООО "Ирбис".

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