"Маяк" потребовал запретить мэрии Самары заключать контракты на автобусные перевозки

В Самаре начался новый этап разбирательство по поводу многомиллиардных контрактов на обслуживание муниципальных автобусных маршрутов. ООО "Маяк" подало иск против департамента транспорта.

"Компания потребовала признать незаконными действия департамента транспорта по формированию документации, объявлению и проведению открытых конкурсов на осуществление перевозок по ряду маршрутов и обязать ведомство устранить нарушения", - указано в материалах суда.

На время разбирательств "Маяк" также попросил принять обеспечительные меры, а именно - запретить департаменту заключать контракты на автобусные перевозки. Суд отказал компании, но принял дело к рассмотрению. Процесс стартует в начале января 2025 года.

"Маяк" - автобусный перевозчик. В 2024 г. обслуживал бесплатные маршруты, запускавшиеся на время ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой. Также компания перевозит пассажиров на автобусах №59 (15-й микрорайон, ТЦ "Колизей" - пост ГИБДД), №87 (Северное шоссе - станция метро "Кировская") и №75 (автостанция "Аврора" - пос. Аэропорт-2). Еще несколько аналогичных контрактов компания получила от регионального минтранса.

В начале декабря "Маяк" подал жалобы на пять торгов по выбору подрядчиков на обслуживание автобусных маршрутов Самары в 2025-2026 годах. Их признали необоснованными. Контракты заключили с местным ООО "СамараАвтоГаз" и тульским ООО "Ирбис".