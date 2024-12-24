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Общество

В Самаре выбрали перевозчиков для муниципальных автобусных маршрутов

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершился конкурс на определение перевозчиков, которые будут работать на льготных муниципальных автобусных маршрутах в Самаре.

Всего было разыграно 22 маршрута, из которых шесть выиграло ООО "Ирбис" и 16 — ООО "Самара Авто Газ". Об этом сообщили в департаменте транспорта Самары.

Компания из Тулы, ООО "Ирбис", будет перевозить самарских пассажиров в течение двух лет по маршрутам № 13, 39, 59, 86, 87 и 91. Сумма контракта составила 992,7 млн рублей.

Представители департамента отмечают, что с 1 января продлят маршрут № 87 — он будет подвозить ближе к станции метро "Кировская", а также запускается новый маршрут № 91, который будет ходить от ул. Грозненской до НФС на ул. Советской Армии.

Перевозку пассажиров на остальных 16 льготных муниципальных маршрутах — № 2, 3, 9, 24, 27, 34, 35, 41, 53, 61, 63, 66, 67, 70, 75, 90 — продолжит ООО "Самара Авто Газ". Общая стоимость этих контрактов составила 4,96 млрд рублей. Все контракты также рассчитаны на 2025–2026 годы.

С 1 января 2025 г. заработает новый маршрут № 90, который будет следовать от Парка дружбы народов через исторический центр Самары и таким образом свяжет микрорайон "Волгарь" и автостанцию "Аврора".

Как подчеркнули в департаменте, всего на маршруты выйдут более 300 вместительных и комфортабельных автобусов не старше 2023 года выпуска. Транспорт большой вместимости станет обслуживать также маршруты № 2, 9, 24, 34.

Согласно условиям муниципальных контрактов, от перевозчиков также требуется забрендировать по утвержденному порядку весь транспорт. Кроме того, транспортные предприятия обязаны обеспечить водителей и кондукторов форменной спецодеждой (на холодное/теплое время года). Реализовывать эти требования могут не сразу, а в процессе исполнения контрактов.

Более подробно с информацией о новых требованиях к работе перевозчиков можно ознакомиться на официальном сайте администрации Самары.

По оставшимся 27 маршрутам — № 1, 5д, 6, 8, 11, 12, 17, 21, 22, 23, 26, 30, 32, 36, 37, 38, 45, 47, 50, 51, 52, 55, 56, 66, 76, 78, 79 — ранее заключенные контракты действуют до 17 апреля 2025 года. Эти маршруты выставят на конкурс в первом квартале 2025 года.

Гид потребителя

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