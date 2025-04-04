В Самарской области предпримут дополнительные меры для снижения количества ДТП

Специалисты областного минтранса совместно с Госавтоинспекцией по Самарской области готовят перечень мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на аварийно-опасных участках автодорог.
Повышение безопасности на дорогах — одна из ключевых задач национального проекта "Инфраструктура для жизни". Оценка региона рассчитывается по количеству погибших на 10 тысяч транспортных средств. В 2025 году в Самарской области этот показатель не должен превышать 2,73 погибших. Для сравнения по итогам 2024 года он составлял 2,32 человека.
На этой неделе министр транспорта и автомобильных Самарской области Сергей Карпов провел совместное совещание для разработки первоочередных инженерных мероприятий, направленных на устранение причин и условий совершения ДТП.
По итогам 2024 г. в Самарской области на региональных трассах зафиксировано 15 очагов аварийности. По федеральному закону "О безопасности дорожного движения" местом концентрации ДТП (очагом аварийности) считается участок дороги, где в течение отчетного года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди. Протяженность оцениваемого участка вне населенного пункта составляет 1 км, а в границах населенного пункта — 0,5 км.
В перечень очагов аварийности включены ряд перекрестков Московского и Красноглинского шоссе в Самаре, Обводного шоссе Тольятти, а также участки региональных трасс Самара — Бугуруслан, Кинель — Богатое — Борское, Обход Самары, Тольятти-Хрящевка и другие.
В этом году по согласованию с Госавтоинспекцией на этих участках будут выполнены работы по изменению режима работы светофоров и установке дополнительных светофорных объектов и дорожных знаков с внутренней подсветкой, изменению схемы организации дорожного движения, снижению скоростного режима, устройству искусственных дорожных неровностей и другие.
Также по поручению Сергея Карпова будут разработаны отдельные программы по устройству освещения и установке снегозащитных устройств, в которых будут прописаны этапы выполнения работ с учетом первоочередных мероприятий.
Последние комментарии
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.