В Самарской области предпримут дополнительные меры для снижения количества ДТП

Специалисты областного минтранса совместно с Госавтоинспекцией по Самарской области готовят перечень мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на аварийно-опасных участках автодорог.

Повышение безопасности на дорогах — одна из ключевых задач национального проекта "Инфраструктура для жизни". Оценка региона рассчитывается по количеству погибших на 10 тысяч транспортных средств. В 2025 году в Самарской области этот показатель не должен превышать 2,73 погибших. Для сравнения по итогам 2024 года он составлял 2,32 человека.

На этой неделе министр транспорта и автомобильных Самарской области Сергей Карпов провел совместное совещание для разработки первоочередных инженерных мероприятий, направленных на устранение причин и условий совершения ДТП.

По итогам 2024 г. в Самарской области на региональных трассах зафиксировано 15 очагов аварийности. По федеральному закону "О безопасности дорожного движения" местом концентрации ДТП (очагом аварийности) считается участок дороги, где в течение отчетного года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди. Протяженность оцениваемого участка вне населенного пункта составляет 1 км, а в границах населенного пункта — 0,5 км.

В перечень очагов аварийности включены ряд перекрестков Московского и Красноглинского шоссе в Самаре, Обводного шоссе Тольятти, а также участки региональных трасс Самара — Бугуруслан, Кинель — Богатое — Борское, Обход Самары, Тольятти-Хрящевка и другие.

В этом году по согласованию с Госавтоинспекцией на этих участках будут выполнены работы по изменению режима работы светофоров и установке дополнительных светофорных объектов и дорожных знаков с внутренней подсветкой, изменению схемы организации дорожного движения, снижению скоростного режима, устройству искусственных дорожных неровностей и другие.

Также по поручению Сергея Карпова будут разработаны отдельные программы по устройству освещения и установке снегозащитных устройств, в которых будут прописаны этапы выполнения работ с учетом первоочередных мероприятий.