В Самаре выбрали перевозчика на скоростные маршруты по Волге

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключил контракт на перевозку пассажиров скоростными судами по Волге с ООО "СК "Волга-Трэвэл". За свои услуги компания получит из регионального бюджета 110,04 млн рублей.

Напомним, с 2022 года по Волге из Самары в Винновку и Ширяево курсировали речные пассажирские суда на подводных крыльях "Валдай 45Р", способные разгонятся до 65 км/ч. Перевозчиком было ООО "СК "Волга-Трэвэл". Компания закупила "Валдаи" при поддержке регионального бюджета. Сообщалось о выделении субсидии для оплаты лизинга.

Первые торги на скоростные перевозки в навигацию 2025 г. минтранс объявил в середине апреля. Стоимость контракта установили в размере 110 млн рублей. К тому же проиндексировали цены на билеты. Однако конкурс провалился, так как не было подано ни одной заявки.

Региональные чиновники недоумевали, что не устроило перевозчика. Подробности предлагаемых условий озвучивал глава правительства Михаил Смирнов:

"Вся выручка от продажи билетов по цене 800 рублей за поездку из Самары в Ширяево (протяженность — 35 км) остается у перевозчика. Дополнительно к выручке от продажи билетов, бюджет региона готов доплачивать перевозчику 110 млн рублей за сезон навигации за оказание транспортных услуг населению Самарской области и перевозку около 50 тысяч пассажиров (то есть примерно 2 200 рублей за каждого перевезенного пассажира). Итого — почти З тысячи рублей за пассажира. Потенциальному перевозчику предоставлено право корректировать расписание, в том числе сокращать число рейсов с учетом пассажиропотока. Тем самым, допускается не совершать заведомо "убыточные" порожние рейсы и разрешается управлять экономикой перевозок и повышать доходность от существующего спроса".

Правительство приняло решение исключить речные перевозки скоростными судами на подводных крыльях из регулируемых видов деятельности в связи с их переводом в категорию "Формат государственного контракта" с оговоркой о необходимости четкого контроля со стороны минтранса за ценообразованием и качеством оказания услуг, а торги провести заново, и в случае повторной неудачи — рассмотреть вопрос о выкупе "Валдаев" в собственность региона. Однако второй конкурс увенчался выбором подрядчика. Итоги не стали сюрпризом. На торги заявилось только ООО "СК "Волга-Трэвэл", с которым минтранс уже заключил контракт 110,04 млн рублей. Срок оказания услуг — до октября 2025 года.

Согласно условиям контракта, компания должна обслуживать следующие маршруты:

Самара (речной вокзал) — с. Ширяево: 952 рейса;

Самара (поляна им. Фрунзе) — с. Ширяево: 184 рейса;

Самара (речной вокзал) — с. Винновка (монастырь): 442 рейса.

Стоимость проезда для взрослых установили в размере 800 рублей, для детей — 550 рублей. Утверждено и расписание. Но лучше перед поездкой перепроверять данные на сайте перевозчика.