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Транспорт Транспорт и связь

В Самаре выбрали перевозчика на скоростные маршруты по Волге

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключил контракт на перевозку пассажиров скоростными судами по Волге с ООО "СК "Волга-Трэвэл". За свои услуги компания получит из регионального бюджета 110,04 млн рублей.

Фото: Анна Вырина

Напомним, с 2022 года по Волге из Самары в Винновку и Ширяево курсировали речные пассажирские суда на подводных крыльях "Валдай 45Р", способные разгонятся до 65 км/ч. Перевозчиком было ООО "СК "Волга-Трэвэл". Компания закупила "Валдаи" при поддержке регионального бюджета. Сообщалось о выделении субсидии для оплаты лизинга.

Первые торги на скоростные перевозки в навигацию 2025 г. минтранс объявил в середине апреля. Стоимость контракта установили в размере 110 млн рублей. К тому же проиндексировали цены на билеты. Однако конкурс провалился, так как не было подано ни одной заявки.

Региональные чиновники недоумевали, что не устроило перевозчика. Подробности предлагаемых условий озвучивал глава правительства Михаил Смирнов:

"Вся выручка от продажи билетов по цене 800 рублей за поездку из Самары в Ширяево (протяженность — 35 км) остается у перевозчика. Дополнительно к выручке от продажи билетов, бюджет региона готов доплачивать перевозчику 110 млн рублей за сезон навигации за оказание транспортных услуг населению Самарской области и перевозку около 50 тысяч пассажиров (то есть примерно 2 200 рублей за каждого перевезенного пассажира). Итого — почти З тысячи рублей за пассажира. Потенциальному перевозчику предоставлено право корректировать расписание, в том числе сокращать число рейсов с учетом пассажиропотока. Тем самым, допускается не совершать заведомо "убыточные" порожние рейсы и разрешается управлять экономикой перевозок и повышать доходность от существующего спроса".

Правительство приняло решение исключить речные перевозки скоростными судами на подводных крыльях из регулируемых видов деятельности в связи с их переводом в категорию "Формат государственного контракта" с оговоркой о необходимости четкого контроля со стороны минтранса за ценообразованием и качеством оказания услуг, а торги провести заново, и в случае повторной неудачи — рассмотреть вопрос о выкупе "Валдаев" в собственность региона. Однако второй конкурс увенчался выбором подрядчика. Итоги не стали сюрпризом. На торги заявилось только ООО "СК "Волга-Трэвэл", с которым минтранс уже заключил контракт 110,04 млн рублей. Срок оказания услуг — до октября 2025 года.

Согласно условиям контракта, компания должна обслуживать следующие маршруты:

  • Самара (речной вокзал) — с. Ширяево: 952 рейса;
  • Самара (поляна им. Фрунзе) — с. Ширяево: 184 рейса;
  • Самара (речной вокзал) — с. Винновка (монастырь): 442 рейса.

Стоимость проезда для взрослых установили в размере 800 рублей, для детей — 550 рублей. Утверждено и расписание. Но лучше перед поездкой перепроверять данные на сайте перевозчика.

ООО "СК "Волга-Трэвэл" владеют питерское ООО "Петротранс" Сергея Фофанова (99%) и Виктор Сергеевич Фофанов (1%). "Петротранс" - крупная логистическая компания, занимающаяся морскими, железнодорожными и автомобильными грузоперевозками. Сергей Фофанов зарегистрирован в Самарской области. В 2022-2024 гг. он был гендиректором ЗАО "Нефтефлот", которое строит речные суда в Самаре. Также у него здесь есть яхтенный клуб "Ласточка" и еще несколько компаний

Гид потребителя

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Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

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Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

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