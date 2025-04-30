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Михаил Смирнов — о речных перевозках "Валдаями": "Жители получат эту услугу"

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 30 апреля, одним из вопросов еженедельного совещания правительства Самарской области стало обсуждение предлагаемых региональным минтрансом изменений в постановление "О регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом".

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов во вступительном слове отметил, что вопрос, связанный с сорванным контрактом на перевозку на "Валдаях", находится в активной стадии доработки.

"Мы провели работу по контрактованию скоростных перевозок по Волге на маршрутах Самара — Ширяево и Самара — Винновка. Не скрою, вопрос имел определенный общественный и около общественный резонанс. Напомню, что правительство Самарской области дополнительно компенсирует перевозчику практически две трети стоимости перевозок из бюджета. Так было все предшествующие годы. Компенсация являлась регулируемой и была установлена соответствующим решением комитета по тарифу", — сказал он.

Михаил Смирнов уточнил, что на 2025 г. нового заявления по тарифу не было представлено, и минтранс провел конкурс на основании прежних ценовых параметров, сократив при этом количество заказываемых перевозок пассажиров.

"Напомню, что увеличение стоимости услуги обеспечивается не только ростом цены, но и сокращением объема, — пояснил вице-губернатор. — Но принятые минтрансом меры не привели к контрактации. Однако мы понимаем, что жители региона заинтересованы в получении такой услуги и принимаем все меры, чтобы предложить ее самарцам".

В свою очередь, врио руководителя комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области  Алена Гаршина пояснила, какие изменения были предложены министерством с точки зрения нормативного регулирования ценообразования.

Она отметила, что федеральное законодательство позволяет принимать решения регионам, регулировать ли речные перевозки.

"В соответствии с этим предлагается исключить из регулируемых видов деятельности речные перевозки скоростными судами на подводных крыльях в связи с переводом данного вида перевозок минтрансом в категорию "Формат государственного контракта", — сообщила Алена Гаршина.

Михаил Смирнов подчеркнул, что переход к нерегулируемым ценам не должен означать возможность для перевозчика увеличить стоимость проезда.

"Она (цена билета, — прим. ред.) и так уже, откровенно говоря, высоковата", — добавил он.

Кроме того, вице-губернатор отметил необходимость обеспечить стабильное расписание движения судов.

"Нерегулируемая цена — это как бы свободное расписание. А мы такого допустить не должны. Наша задача — чтобы скоростные суда ходили стабильно и прогнозируемо", — добавил он.

И.о. министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин, выступая в качестве содокладчика проекта с изменениями, пояснил, что сейчас готовится новая конкурсная документация, разрабатывается формирование начальной максимальной цены контракта (НМЦК).

"Мы готовы к коммерческим предложениям со всей России. В конкурсной документации будет указано и количество рейсов, которые перевозчик обязан будет произвести", — сообщил Евгений Паймуллин.

"Эту ситуацию можно проиллюстрировать простой фразой: что еще мы можем сделать, чтобы соответствующая услуга была предложена жителям региона? Считаю, решение нужно поддержать. Оно не простое. Понятно, что там есть нюансы, потребуется внимание и контроль со стороны минтранса как заказчика услуги. Но главное, к чему мы придем — жители, желающие получить услугу, получат ее. Все решения, необходимые для этого, приняты", — резюмировал Михаил Смирнов.

В ближайшее время министерство транспорта объявит новый конкурс на поиск подрядчика — уже на новых для исполнителя условиях.

Гид потребителя

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