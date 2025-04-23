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Экономика и бизнес

В минтрансе не нашли подрядчика на перевозку пассажиров на "Валдаях"

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершился срок подачи заявок открытого аукциона на перевозку пассажиров скоростными судами на подводных крыльях ("Валдай"), но на конкурс не поступило ни одной заявки. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Напомним, ведомство подыскивало подрядчика, который в навигационный период 2025 года будет оказывать услуги по перевозке пассажиров и их багажа на скоростных судах. Начальная цена контракта составляла 110 млн рублей. Победитель торгов должен был определится после 22 апреля, однако никто не заявился. 

В министерстве транспорта заявили, что продолжат поиск перевозчика, имеющего в наличии скоростной флот, который обеспечит перевозку туристов в направлении сел Ширяево и Винновки.

"Уверены, что конкурентная стоимость государственного контракта на перевозку скоростными судами, даст возможность потенциальным пассажирам и далее пользоваться привычным видом сообщения", — заявили в ведомстве.

Кроме того, в минтрансе отметили: учитывая прогнозируемый высокий пассажиропоток в направлении Ширяево, в этом году был открыт дополнительный маршрут до населенного пункта. Перевозка пассажиров будет обеспечиваться новым судном МПКС (малое пассажирское круизное судно) вместимостью 240 человек. Маршрут начнет свою работу в начале мая.

"Отметим также, что основной объем пассажиропотока в Самарской области в навигацию обеспечивается водоизмещающим флотом. Так, общее количество перевезенных пассажиров в 2024 году составило 643 тысячи человек, из них 586 тысяч перевезено судами типа "Москва" и "ОМ" и 56 тысяч судами типа "Валдай-45Р", — рассказали в министерстве

Для перевозок пассажиров водоизмещающим флотом из Самары в направлении указанных населенных пунктов в 2025 году заключены государственные контракты с ООО "Самарское речное пассажирское предприятие". Перевозки до села Ширяево на судне типа "Москва" стартовали с 14 апреля, а до Винновки и Зольного начнутся с 28 апреля.

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