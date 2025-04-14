В Самаре ищут перевозчика, который организует в 2025 году работу "Валдаев"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который в навигационный период 2025 года будет оказывать услуги по перевозке пассажиров и их багажа на скоростных судах "Валдай".

Начальная цена контракта - 110 млн рублей. Победитель торгов определится после 22 апреля. В техническом задании прописаны требования к подрядчику. Среди них: наличие лицензии; использование для перевозки пассажиров собственных или "находящихся на ином законном праве" пассажирских судов; обеспечение безопасности и высокий уровень качества обслуживания пассажиров; поддержание чистоты салонов судов, профилактика неисправностей; наличие резервного или аварийно-спасательного судна и т.п.

Подрядчика ищут на маршруты Самара (Речной вокзал) - Ширяево, Самара (Речной вокзал) - Винновка (монастырь), Самара (поляна им. Фрунзе) - Ширяево.

Напомним, ранее стало известно, что в 2025 году стоимость поездки на "Валдае" до Ширяево и Винновки из Самары проиндексировали. Поездка от Речного вокзала/поляны им. Фрунзе до села Ширяево обойдется в 840 и 580 рублей, соответственно. Аналогичная стоимость установлена на маршруте Речной вокзал (Самара) — село Винновка.