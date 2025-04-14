16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2025 г. в Самарской области отремонтируют более 50 км опорной сети дорог В Самаре ищут перевозчика, который организует в 2025 году работу "Валдаев" АвтоВАЗ в "Профессионалитете": квалифицированные кадры для будущего Самарская область вошла в ТОП-5 регионов по количеству МСП из ракетно-космической отрасли Возле гостиницы "Моя" начали строить надземный пешеходный переход

Экономика и бизнес

В Самаре ищут перевозчика, который организует в 2025 году работу "Валдаев"

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 126
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который в навигационный период 2025 года будет оказывать услуги по перевозке пассажиров и их багажа на скоростных судах "Валдай".

Начальная цена контракта - 110 млн рублей. Победитель торгов определится после 22 апреля. В техническом задании прописаны требования к подрядчику. Среди них: наличие лицензии; использование для перевозки пассажиров собственных или "находящихся на ином законном праве" пассажирских судов; обеспечение безопасности и высокий уровень качества обслуживания пассажиров; поддержание чистоты салонов судов, профилактика неисправностей; наличие резервного или аварийно-спасательного судна и т.п.

Подрядчика ищут на маршруты Самара (Речной вокзал) - Ширяево, Самара (Речной вокзал) - Винновка (монастырь), Самара (поляна им. Фрунзе) - Ширяево.

Напомним, ранее стало известно, что в 2025 году стоимость поездки на "Валдае" до Ширяево и Винновки из Самары проиндексировали. Поездка от Речного вокзала/поляны им. Фрунзе до села Ширяево обойдется в 840 и 580 рублей, соответственно. Аналогичная стоимость установлена на маршруте Речной вокзал (Самара) — село Винновка.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №27

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4