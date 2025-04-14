В Самаре ищут перевозчика, который организует в 2025 году работу "Валдаев"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который в навигационный период 2025 года будет оказывать услуги по перевозке пассажиров и их багажа на скоростных судах "Валдай".
Начальная цена контракта - 110 млн рублей. Победитель торгов определится после 22 апреля. В техническом задании прописаны требования к подрядчику. Среди них: наличие лицензии; использование для перевозки пассажиров собственных или "находящихся на ином законном праве" пассажирских судов; обеспечение безопасности и высокий уровень качества обслуживания пассажиров; поддержание чистоты салонов судов, профилактика неисправностей; наличие резервного или аварийно-спасательного судна и т.п.
Подрядчика ищут на маршруты Самара (Речной вокзал) - Ширяево, Самара (Речной вокзал) - Винновка (монастырь), Самара (поляна им. Фрунзе) - Ширяево.
Напомним, ранее стало известно, что в 2025 году стоимость поездки на "Валдае" до Ширяево и Винновки из Самары проиндексировали. Поездка от Речного вокзала/поляны им. Фрунзе до села Ширяево обойдется в 840 и 580 рублей, соответственно. Аналогичная стоимость установлена на маршруте Речной вокзал (Самара) — село Винновка.
Последние комментарии
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!