Стоимость поездки на "Валдае" до Ширяево и Винновки из Самары вновь проиндексируют

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал проект приказа, в соответствии с которым в 2025 году будет проиндексирована стоимость поездки из Самары до Ширяево и Винновки на скоростных судах ("Валдаи").
В соответствии с проектом приказа билеты, по сравнению с 2024 годом, подорожают на 40 рублей для взрослых и на 30 рублей — для детей.
"По сравнению с тарифами, установленными на 2024 год (приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 24.04.2024 № 124), предлагаемые тарифы увеличатся на 40 рублей или 5% за полный билет и на 30 рублей или 5,4% за детский билет", — отмечается в пояснительной записке.
Таким образом, поездка от Речного вокзала/поляны им. Фрунзе до села Ширяево обойдется в 840 и 580 рублей, соответственно. Аналогичная стоимость установлена на маршруте Речной вокзал (Самара) — село Винновка.
Напомним, годом ранее стоимость поездки на "Валдае" тоже индексировалась. По сравнению с 2023 г. билеты подорожали на 100 рублей для взрослых и на 50 руб. — для детей. В 2023 году стоимость поездки на судах "Валдай" от Речного вокзала до Ширяево, от Поляны им. Фрунзе до Ширяево и от Речного вокзала до Винновки была сохранена на уровне 2022 года.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой