Стоимость поездки на "Валдае" до Ширяево и Винновки из Самары вновь проиндексируют

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал проект приказа, в соответствии с которым в 2025 году будет проиндексирована стоимость поездки из Самары до Ширяево и Винновки на скоростных судах ("Валдаи").

В соответствии с проектом приказа билеты, по сравнению с 2024 годом, подорожают на 40 рублей для взрослых и на 30 рублей — для детей.

"По сравнению с тарифами, установленными на 2024 год (приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 24.04.2024 № 124), предлагаемые тарифы увеличатся на 40 рублей или 5% за полный билет и на 30 рублей или 5,4% за детский билет", — отмечается в пояснительной записке.

Таким образом, поездка от Речного вокзала/поляны им. Фрунзе до села Ширяево обойдется в 840 и 580 рублей, соответственно. Аналогичная стоимость установлена на маршруте Речной вокзал (Самара) — село Винновка.

Напомним, годом ранее стоимость поездки на "Валдае" тоже индексировалась. По сравнению с 2023 г. билеты подорожали на 100 рублей для взрослых и на 50 руб. — для детей. В 2023 году стоимость поездки на судах "Валдай" от Речного вокзала до Ширяево, от Поляны им. Фрунзе до Ширяево и от Речного вокзала до Винновки была сохранена на уровне 2022 года.