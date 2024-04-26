В 2024 году в Самаре изменится стоимость поездки на "Валдае" до Ширяево и Винновки

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал приказ, в соответствии с которым будут проиндексированы тарифы на перевозку пассажиров речным транспортом скоростными судами ("Валдаи") по пригородным маршрутам в 2024 году.

В соответствии с приказом, билеты подорожают по сравнению с прошлым годом на 100 рублей для взрослых и на 50 - для детей. Так, от Речного вокзала до села Ширяево, от поляны Фрунзе до Ширяево, от Речного вокзала до села Винновка (Монастырь) поездка обойдется в 800 рублей для взрослых и 550 рублей для детей.

Напомним, в 2023 году стоимость поездки на судах "Валдай" от Речного вокзала до Ширяево, от Поляны им. Фрунзе до Ширяево и от Речного вокзала до Винновки была сохранена на уровне 2022 года.