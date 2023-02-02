В 2023 году стоимость поездки на "Валдае" останется прежней

В 2023 г. стоимость поездки на "Валдае" от Речного вокзала до Ширяево, от Поляны им. Фрунзе до Ширяево и от Речного вокзала до Винновки сохранится на уровне 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области.

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области установил предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров по пригородным маршрутам скоростными судами "Валдай".

"Поездка на "Валдае" от Речного вокзала до Ширяево, от Поляны им. Фрунзе до Ширяево и от Речного вокзала до Винновки для взрослого не должна превышать 700 рублей, для ребенка — 500 рублей", — отмечается в сообщении.

Что касается перевозки багажа, то предельные максимальные уровни тарифов на перевозку багажа (за каждые 10 кг багажа) определяются в размере 20% от предельных максимальных уровней тарифов за перевозку пассажиров (полный билет).