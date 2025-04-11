"Нефтефлот" построит два круизных теплохода для СРПП

ЗАО "Нефтефлот" построит для ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" два круизных теплохода проекта МПКС-L, сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на судостроительную компанию.

"Суда общей стоимостью 760 млн руб. будут эксплуатироваться на маршрутах в Самарской области", - уточнили в компании.

В настоящее время идет разработка проектной и рабочей документации. Завершение строительства ожидается в сентябре 2026 года.

Суда вместимостью по 240 пассажиров будут построены по заказу "Государственной транспортной лизинговой компании" в рамках реализации инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России.