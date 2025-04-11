"Нефтефлот" построит два круизных теплохода для СРПП

ЗАО "Нефтефлот" построит для ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" два круизных теплохода проекта МПКС-L, сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на судостроительную компанию.
"Суда общей стоимостью 760 млн руб. будут эксплуатироваться на маршрутах в Самарской области", - уточнили в компании.
В настоящее время идет разработка проектной и рабочей документации. Завершение строительства ожидается в сентябре 2026 года.
Суда вместимостью по 240 пассажиров будут построены по заказу "Государственной транспортной лизинговой компании" в рамках реализации инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.