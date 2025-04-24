Скоростные перевозки по Волге на паузе: самарские власти готовятся выкупить "Валдаи"

Глава правительства Самарской области Михаил Смирнов прокомментировал ситуацию со срывом торгов по организации скоростных речных перевозок по Волге. По его словам, навигация будет осуществляться, но более медленными судами.

Напомним, с 2022 года по Волге из Самары в Винновку и Ширяево курсировали речные пассажирские суда на подводных крыльях "Валдай 45Р", способные разгонятся до 65 км/ч. Перевозчиком было ООО "СК "Волга-Трэвэл". Компания закупила "Валдаи" при поддержке регионального бюджета. Сообщалось о выделении субсидии для оплаты лизинга.

Торги на скоростные перевозки в навигацию 2025 г. минтранс объявил в середине апреля. Стоимость контракта установили в размере 110 млн рублей. К тому же проиндексировали цены на билеты.

Вот что сказал Михаил Смирнов по поводу условий предлагаемого контракта:

"Вся выручка от продажи билетов по цене 800 рублей за поездку из Самары в Ширяево (протяженность — 35 км) остается у перевозчика. Дополнительно к выручке от продажи билетов, бюджет региона готов доплачивать перевозчику 110 млн рублей за сезон навигации за оказание транспортных услуг населению Самарской области и перевозку около 50 тысяч пассажиров (то есть примерно 2 200 рублей за каждого перевезенного пассажира). Итого — почти З тысячи рублей за пассажира. Потенциальному перевозчику предоставлено право корректировать расписание, в том числе сокращать число рейсов с учетом пассажиропотока. Тем самым, допускается не совершать заведомо "убыточные" порожние рейсы и разрешается управлять экономикой перевозок и повышать доходность от существующего спроса".

Однако ни "Волга-Трэвэл", ни другие перевозчики на торги не заявились. Минтранс собирается провести их заново.

"Правительство готово рассмотреть возможность выкупа скоростных судов у собственника и самостоятельной их эксплуатации в случае, если вышеперечисленных условий госконтракта окажется недостаточно для принятия частной компанией решения о начале транспортной работы. Наряду с продолжением работы по контрактованию "Валдаев", готовы при отсутствии на рынке согласия с предложенными условиями запустить по тому же маршруту новые комфортные пассажирские суда "МПКС" со стоимостью билета менее 200 рублей", — заявил Михаил Смирнов.