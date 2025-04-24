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Скоростные перевозки по Волге на паузе: самарские власти готовятся выкупить "Валдаи"

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава правительства Самарской области Михаил Смирнов прокомментировал ситуацию со срывом торгов по организации скоростных речных перевозок по Волге. По его словам, навигация будет осуществляться, но более медленными судами.

Фото: Анна Вырина

Напомним, с 2022 года по Волге из Самары в Винновку и Ширяево курсировали речные пассажирские суда на подводных крыльях "Валдай 45Р", способные разгонятся до 65 км/ч. Перевозчиком было ООО "СК "Волга-Трэвэл". Компания закупила "Валдаи" при поддержке регионального бюджета. Сообщалось о выделении субсидии для оплаты лизинга.

ООО "СК "Волга-Трэвэл" владеют питерское ООО "Петротранс" Сергея Фофанова (99%) и Виктор Сергеевич Фофанов (1%). "Петротранс" — крупная логистическая компания, занимающаяся морскими, железнодорожными и автомобильными грузоперевозками. Сергей Фофанов зарегистрирован в Самарской области. В 2022–2024 гг. он был гендиректором ЗАО "Нефтефлот", которое строит речные суда в Самаре. Также у него здесь есть яхтенный клуб "Ласточка" и еще несколько компаний.  

Торги на скоростные перевозки в навигацию 2025 г. минтранс объявил в середине апреля. Стоимость контракта установили в размере 110 млн рублей. К тому же проиндексировали цены на билеты.

Вот что сказал Михаил Смирнов по поводу условий предлагаемого контракта:

"Вся выручка от продажи билетов по цене 800 рублей за поездку из Самары в Ширяево (протяженность — 35 км) остается у перевозчика. Дополнительно к выручке от продажи билетов, бюджет региона готов доплачивать перевозчику 110 млн рублей за сезон навигации за оказание транспортных услуг населению Самарской области и перевозку около 50 тысяч пассажиров (то есть примерно 2 200 рублей за каждого перевезенного пассажира). Итого — почти З тысячи рублей за пассажира. Потенциальному перевозчику предоставлено право корректировать расписание, в том числе сокращать число рейсов с учетом пассажиропотока. Тем самым, допускается не совершать заведомо "убыточные" порожние рейсы и разрешается управлять экономикой перевозок и повышать доходность от существующего спроса".

Однако ни "Волга-Трэвэл", ни другие перевозчики на торги не заявились. Минтранс собирается провести их заново.

"Правительство готово рассмотреть возможность выкупа скоростных судов у собственника и самостоятельной их эксплуатации в случае, если вышеперечисленных условий госконтракта окажется недостаточно для принятия частной компанией решения о начале транспортной работы. Наряду с продолжением работы по контрактованию "Валдаев", готовы при отсутствии на рынке согласия с предложенными условиями запустить по тому же маршруту новые комфортные пассажирские суда "МПКС" со стоимостью билета менее 200 рублей", — заявил Михаил Смирнов.

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