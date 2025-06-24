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Алексей Фетисов, ИТ-холдинг Т1: "Формат репозитория доверенных OpenSource-решений могут проработать до конца лета"

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Алексей Фетисов предложил создать репозиторий проверенных OpenSource-решений на базе разработок крупнейших игроков рынка. Об этом он заявил в ходе ИТ-завтрака с министром цифрового развития Максутом Шадаевым, который традиционно закрывает ПМЭФ. Инициатива нашла поддержку главы Минцифры и уже прорабатывается экспертами отрасли и регулятором.

Выступая на встрече с представителями органов власти и бизнеса, Алексей Фетисов подчеркнул, что на российском ИТ-рынке сложилась ситуация двойственной конфигурации: в рамках регуляторных требований к КИИ нельзя использовать решения, которых нет в реестре российского ПО, но при отсутствии в нём аналогов можно внедрять open source продукты.

"С одной стороны, open source помог стране сделать задачу импортозамещения решаемой. Это признают в том числе регуляторы и минцифры. С другой стороны, с 2022 года мы не единожды видели, к каким проблемам с безопасностью приводил недостаток контроля и проверки таких решений", — отметил Алексей Фетисов.

Максут Шадаев подчеркнул, что open source — это отличная возможность быстро развивать отечественные ИТ-решения, при этом соблюдая все требования к безопасности.

Глава ИТ-холдинга Т1 предложил создать репозиторий доверенного софта на базе разработок игроков, которые в рамках конвейера безопасной разработки, выстроили проверку Open Source продуктов. Так, и у Минцифры будет список аккредитованных ИТ-компаний для предприятий, которые при интеграции решений могут сделать выбор в пользу открытого софта. По его мнению, регулятор мог бы разработать механизмы включения участников в список и их контроля. Формат, как завершил Алексей Фетисов, интересен многим игрокам рынка. Кроме того, решения, которые реализованы на принципах децентрализации и открытости, должны быть действительно открыты для заказчиков.

"Время закрытых черных коробок уходит — вендорам нужно вписывать свой продукт в ландшафт клиента, и чтобы облегчить этот процесс, необходимо повышать степень открытости", — сказал Алексей Фетисов.

Министр высказал уверенность, что у идеи большой потенциал, и предложил до конца лета проработать формат репозитория доверенного ПО на основе открытого кода.

Гид потребителя

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