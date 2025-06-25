Билайн и Контур помогут российскому бизнесу автоматизироваться

Билайн и разработчик цифровых сервисов для бизнеса СКБ Контур на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. Они объединят усилия, чтобы способствовать эффективной автоматизации предприятий в России.
Партнеры намерены внедрять информационные и коммуникационные технологии и разрабатывать программные продукты для модернизации цифровой инфраструктуры.
Соглашение затронет в том числе развитие экосистемы для бизнеса Контур — в частности сервиса видеоконференций Контур.Толк. В планах увеличивать количество сценариев интеграции сервиса с ИТ- и офисной инфраструктурой Билайна, наращивать объемы его использования в разных подразделениях, расширять его административные функции. Всё это позволит растить качество продукта, улучшать опыт взаимодействия с ним и снижать издержки не только для Билайна, но и для других пользователей Контур.Толк.
Антон Рубенчик, заместитель генерального директора Билайна:
"Мы рассчитываем на то, что сервисы Контура послужат совершенствованию бизнес-процессов Билайна, а опыт и технологии Билайна для цифровой трансформации помогут повышать скорость, гибкость и масштабируемость цифровых продуктов Контура — и тем самым ускорять переход российского бизнеса к современному ИТ-ландшафту".
Михаил Добровольский, заместитель генерального директора СКБ Контур:
"Разрабатывая любой продукт или конкретное решение внутри него, Контур в первую очередь ориентируется на потребности клиента, будь то запрос на скорость, эффективность или безопасность. Клиентоцентричность позволяет нам предлагать наиболее интересные российскому бизнесу технологии. Надеемся, что сотрудничество с таким крупным телекоммуникационным игроком, как Билайн, позволит вывести решения Контура на новый уровень".
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..