Новое речное судно МПКС отправится в первый рейс по маршруту Самара — Рождествено

"Малое пассажирское круизное судно" ("МПКС"), которое в конце 2024 г. получили самарские речники, с 14 апреля начинает свою работу на рейсе Самара — Рождествено.
В течение навигационного сезона МПКС будет перевозить пассажиров на самом востребованном водном маршруте региона. Также с 14 апреля стартуют пассажирские перевозки в направлении Ширяево и Шелехмети.
Задачу по обновлению флота и инфраструктуры речного транспорта поставил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Судно МПКС поступило в ООО "Самарское речное пассажирское предприятие", которое осуществляет регулярные перевозки пассажиров по маршрутам из Самары по доступным тарифам для населения за счет дотаций из областного бюджета.
Вместимость "МПКС" — 240 пассажиров. Судно имеет повышенный класс комфорта, позволяет осуществлять перевозку маломобильных граждан, оснащено новым навигационным оборудованием, системами пожаротушения. У МПКС две закрытые палубы, поэтому в любую погоду пассажиры будут передвигаться в комфортных условиях.
В этом сезоне маршрутная сеть Самарской области пополнится новым маршрутом: Самара — Ширяево (в дополнение к имеющемуся Самара — Зольное, с остановкой в Ширяево). Таким образом, общая сеть достигнет 10 маршрутов, включающих в себя 26 остановочных пунктов. В прошлом году услугами речного транспорта воспользовалось 643 тыс. пассажиров.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???