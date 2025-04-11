Новое речное судно МПКС отправится в первый рейс по маршруту Самара — Рождествено

"Малое пассажирское круизное судно" ("МПКС"), которое в конце 2024 г. получили самарские речники, с 14 апреля начинает свою работу на рейсе Самара — Рождествено.

В течение навигационного сезона МПКС будет перевозить пассажиров на самом востребованном водном маршруте региона. Также с 14 апреля стартуют пассажирские перевозки в направлении Ширяево и Шелехмети.

Задачу по обновлению флота и инфраструктуры речного транспорта поставил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Судно МПКС поступило в ООО "Самарское речное пассажирское предприятие", которое осуществляет регулярные перевозки пассажиров по маршрутам из Самары по доступным тарифам для населения за счет дотаций из областного бюджета.

Вместимость "МПКС" — 240 пассажиров. Судно имеет повышенный класс комфорта, позволяет осуществлять перевозку маломобильных граждан, оснащено новым навигационным оборудованием, системами пожаротушения. У МПКС две закрытые палубы, поэтому в любую погоду пассажиры будут передвигаться в комфортных условиях.

В этом сезоне маршрутная сеть Самарской области пополнится новым маршрутом: Самара — Ширяево (в дополнение к имеющемуся Самара — Зольное, с остановкой в Ширяево). Таким образом, общая сеть достигнет 10 маршрутов, включающих в себя 26 остановочных пунктов. В прошлом году услугами речного транспорта воспользовалось 643 тыс. пассажиров.