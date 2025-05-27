В Самаре запланировали замену теплоходов "ОМ" и покупку скоростных судов

Пассажирские суда, работающие на внутренних линиях Самарской области, как и у большинства регионов РФ, находятся в сильном изношенном состоянии. Средний возраст подвижного состава составляет порядка 50 лет. Требуется закупка новых судов. Об этом во вторник, 27 мая, на оперативном совещании правительства заявил глава регионального минтранса Сергей Карпов.

"На данный момент закуплены два "МПКС". К 2027 г. планируется приобрести еще четыре. Также необходима закупка 7 новых судов — аналогов "ОМ", вместимостью до 300 человек: четырех — для Самары, трех — для Тольятти. Отмечу, что достаточно небольшое количество судов, предлагаемых сейчас Минпромторгом, могут подходить для нашей воды (она, в принципе, не речная, а озерная). Поэтому ведется работа сейчас с производителями по подбору оптимальных вариантов. Также требуется закупка пяти судов типа проекта "Москва". Необходимо приобрести и скоростной флот для нашего предприятия (СРПП), чтобы регулировать эти перевозки в навигационный период", — сообщил Сергей Карпов.

При этом, судя по словам главы правительства Михаила Смирнова, региональные власти не настроены на покупку "Валдаев", которые сейчас обслуживают скоростные маршруты из Самары в Ширяево и Винновку.

"Одно судно "Валдай" стоит 245 млн рублей и перевозит 50 пассажиров. 50! Для нас это, учитывая небольшое транспортное плечо (30 с небольшими км в одну сторону) не совсем рационально. Мы действительно сейчас работаем над поиском других альтернативных плавсредств для того, чтобы оптимально закрывать именно нашу самарскую транспортную потребность", — отметил Михаил Смирнов.