В Самаре запланировали замену теплоходов "ОМ" и покупку скоростных судов

Пассажирские суда, работающие на внутренних линиях Самарской области, как и у большинства регионов РФ, находятся в сильном изношенном состоянии. Средний возраст подвижного состава составляет порядка 50 лет. Требуется закупка новых судов. Об этом во вторник, 27 мая, на оперативном совещании правительства заявил глава регионального минтранса Сергей Карпов.
"На данный момент закуплены два "МПКС". К 2027 г. планируется приобрести еще четыре. Также необходима закупка 7 новых судов — аналогов "ОМ", вместимостью до 300 человек: четырех — для Самары, трех — для Тольятти. Отмечу, что достаточно небольшое количество судов, предлагаемых сейчас Минпромторгом, могут подходить для нашей воды (она, в принципе, не речная, а озерная). Поэтому ведется работа сейчас с производителями по подбору оптимальных вариантов. Также требуется закупка пяти судов типа проекта "Москва". Необходимо приобрести и скоростной флот для нашего предприятия (СРПП), чтобы регулировать эти перевозки в навигационный период", — сообщил Сергей Карпов.
При этом, судя по словам главы правительства Михаила Смирнова, региональные власти не настроены на покупку "Валдаев", которые сейчас обслуживают скоростные маршруты из Самары в Ширяево и Винновку.
"Одно судно "Валдай" стоит 245 млн рублей и перевозит 50 пассажиров. 50! Для нас это, учитывая небольшое транспортное плечо (30 с небольшими км в одну сторону) не совсем рационально. Мы действительно сейчас работаем над поиском других альтернативных плавсредств для того, чтобы оптимально закрывать именно нашу самарскую транспортную потребность", — отметил Михаил Смирнов.
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Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.