На маршрут № 480 вышли пять дополнительных автобусов

На маршруте №480, который связывает пос. Смышляевка с пригородным автовокзалом Самары, появились пять дополнительных автобусов средней вместимости.

Теперь по этому маршруту курсирует 21 транспортное средство, включая автобусы малой и средней вместимости. Назначение дополнительных автобусов является временной мерой, которая обеспечит сокращение интервала движения транспорта до 10 минут.

В будущем автобусный маршрут №480 будет работать по государственному контракту. Это позволит обновить парк автобусов и сделать расписание более удобным для пассажиров, сообщает минтранспорта Самарской области.