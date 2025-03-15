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Кикшеринг МТС Юрент запускает сезон в Самаре с обновленным парком самокатов

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС сообщает о старте нового сезона самокатов МТС Юрент в Самаре. Жителям и гостям города будут доступны 2,5 тысячи обновленных электросамокатов модели "Юрент 2.0". Позднее сервис планируется запустить в Тольятти.

Фото: предоставлено МТС

Собственный самокат сервиса, разработанный на территории Союзного государства с крупноузловой сборкой в России. Позднее сервис планирует также запуск в Тольятти. Новая модель имеет лучшую устойчивость и более комфортна в управлении на любой скорости. Шины в два раза снижают вибрацию во время движения по неровной поверхности, а также обеспечивают лучшее сцепление с дорожным покрытием при перепадах температур и дождливой погоде. Самокат также "взаимодействует" с пользователем с помощью звука, что позволяет водителю не отвлекаться и лучше контролировать поездку.

В рамках действующего соглашения с администрацией города Самара МТС Юрент продолжает проводить мероприятия по повышению безопасности поездок на электросамокатах и общие регламенты по взаимодействию. В городе останутся "медленные зоны" — участки, на которых устройства будут автоматически замедляться до 15 км/ч. В частности, это площадь Революции, площадь Славы, городские скверы и парки, а также ряд улиц в центральной части города. Движение самокатов будет полностью запрещено на городских кладбищах. От пользователей при этом никаких дополнительных действий не потребуется — все электросамокаты МТС Юрент оборудованы встроенным IoT-модулем, благодаря которому устройства будут автоматически и очень плавно снижать скорость или полностью замедляться на определенных участках.

В сезоне 2025 года сервис продолжит выявлять и блокировать несовершеннолетних за рулем самокатов с помощью МТС ID (в 2024 году было заблокировано более 410 таких аккаунтов в приложении оператора в Самаре). Сохраняются высокие штрафы за нарушения ПДД. В частности, за езду в нетрезвом виде размер штрафа составляет 100 тысяч рублей, за езду вдвоем — 5 тысяч рублей, передача самоката ребенку — 10 тысяч рублей, не спешивание на пешеходных переходах — 1 тысяча рублей. По ряду нарушений к штрафам добавляется блокировка аккаунта в приложении — она может быть пожизненной или сезонной.

Отслеживать нарушителей на улицах города сервис будет с помощью городских камер, совместных рейдов с правоохранительными органами и консультантов по безопасности МТС Юрент. Консультанты будут фиксировать нарушителей с помощью фото- и видеоустройств и отправлять их в службу поддержки сервиса. Дополнительно компания увеличила число скаутов в городе, которые следят за порядком на парковках.

Кикшеринг МТС Юрент также будет бесплатно страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами. Страхование третьих лиц включено в базовый бесплатный страховой полис, который по умолчанию действует в каждой поездке на электросамокатах МТС Юрент. Страховка будет покрывать ущерб здоровью пешехода в случае инцидента с самокатом сервиса, например, при столкновении.

Стоимость аренды самокатов МТС Юрент в Самаре начинается от 5,99 рублей за минуту плюс 40 рублей — за активацию самоката. Арендовать электросамокат можно в приложении МТС Юрент для iOS или Android.

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