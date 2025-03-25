Система взимания платы "Платон" будет работать еще стабильнее даже при большой нагрузке

Новый балансировщик сетевого трафика, разработанный Т1 Сервионикой, является критически важным узлом цифровой инфраструктуры компании "РТ-Инвест Транспортные Системы" (РТИТС), являющейся оператором системы взимания платы "Платон". Он обеспечит высокую производительность и пропускную способность — не менее 10 ГБ/с, скорость — не менее 500 тыс. соединений в секунду.
РТИТС начал проект по переходу на отечественное решение, так как после ухода с российского рынка западных вендоров прежняя система осталась без лицензионной поддержки. В основе нового продукта — российское ПО из реестра Минцифры и отечественное оборудование, что обеспечивает его полное соответствие требованиям законодательства. Современный балансировщик трафика, благодаря равномерному распределению нагрузки между серверами, снизил риски перегрузки отдельных узлов системы и обеспечил стабильную работу сервисов, включая оплату проезда.
Т1 Сервионика, как партнер РТИТС по сервисной поддержке, пропилотировала несколько готовых российских решений. Для дальнейшей доработки был выбран продукт на основе ПО Angie Pro. В частности, специалисты настроили аутентификацию ролевой модели, анализ мониторинга производительности и веб-интерфейс. Дополнительным плюсом решения стала совместимость с российскими ОС.
Сейчас продукт уже введен в промышленную эксплуатацию. Его дальнейшую поддержку также будет осуществлять Т1 Сервионика.
"Подобные комплексные решения очень актуальны для российского рынка. До недавнего времени в этой области работали только крупные иностранные компании, и после их ухода российскому бизнесу потребовались аналоги. Нам удалось предложить продукт, полностью созданный на российских технологиях, соответствующих всем требованиям регулятора, осуществить его тестирование и внедрение, а также наладить поддержку", — отметил Александр Ельцов, генеральный директор Т1 Сервионика.
"Импортозамещение системы балансировки трафика — очень важный проект. После шести месяцев тестирования мы получили решение, которое не только превосходит прежнее по производительности и надежности, но и позволяет нам самостоятельно развивать его с учетом потребностей бизнеса. Сейчас оно уже работает в промышленном режиме. При этом важно, что проект реализован под ключ: за все этапы — подбор ПО и аппаратной части, адаптация, необходимая доработка и поддержка — отвечает единый надежный провайдер, — прокомментировала пресс-служба РТ-Инвест Транспортные Системы.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..