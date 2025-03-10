Авито Спецтехника запускает систему проверки объявлений на наличие техники у дилеров

Авито Спецтехника в сотрудничестве с платформой Рососмотр, специализирующейся на дистанционном осмотре имущества и недвижимости, внедряет новый инструмент верификации объявлений на платформе. Система позволит покупателям убедиться в подлинности предложений, надёжности продавца, а добросовестным дилерам поможет стать заметнее и увеличить трафик на свои предложения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Авито Спецтехника стала первым классифайдом, внедрившим подобную систему проверки объявлений. Новый инструмент нацелен на рост доверия и прозрачности на рынке спецтехники, а также повышение эффективности взаимодействия покупателей и продавцов.
На начальном этапе верификация будет проводиться для новой спецтехники в категориях "Седельные тягачи" и "Грузовики". Проверенные предложения станут заметнее в поисковой выдаче на платформе благодаря наличию специальных бейджей.
Механизм верификации состоит из трёх ключевых этапов. В первую очередь система сверяет сведения о реальном местоположении транспортного средства, которые получает во время офлайн-осмотра, с заявленным в объявлении адресом. Также алгоритм определяет марку, модель и модификацию спецтехники. Завершающий этап — проверка продавца, после которой объявление получает отметку "В наличии" и "Реальный адрес".
Такое нововведение поможет покупателям сделать поиск спецтехники более точным, быстрым и полезным, а сделку — безопаснее. Для дилера — это дополнительный инструмент в создании конкурентного преимущества и формировании репутации, повышении уровня доверия со стороны потенциальных клиентов, привлечении новых целевых клиентов и увеличении оборачиваемости склада.
"Мы работаем над ростом уровня доверия на рынке спецтехники, обеспечивая безопасность сделок. Запуск первой в индустрии системы проверки гарантирует достоверность объявлений и точность данных о технике. Покупатели экономят время, получая доступ к реальным предложениям от проверенных дилеров, и быстрее находят нужную технику. Для дилеров это возможность укрепить репутацию, выделиться среди конкурентов и привлечь больше клиентов. В результате рынок становится прозрачнее, снижаются риски недобросовестных практик, а среда для сделок — надежнее и эффективнее для всех участников", — комментирует Тимур Осипов, руководитель направления "Спецтехника" в Авито.
"Авито Спецтехника — площадка для размещения и купли-продажи множества вариаций специализированной техники. В этом море информации нужно помочь всем сторонам действовать наиболее эффективно: продавцам — размещать точную и достоверную информацию, а покупателям — дать удобный инструмент поиска, выбора и покупки нужной им техники у проверенных продавцов. Продавцы, безусловно, хотят, чтобы их объявления привлекали как можно больше внимания, и данную задачу можно и нужно решать подтвержденными данными. Теперь есть такая автоматизированная и оцифрованная возможность", — прокомментировал Александр Фокин, генеральный директор сервиса "Рососмотр".
Последние комментарии
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?
Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.