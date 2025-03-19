Т1 совместно с ВТБ внедрил систему биометрической оплаты в метрополитене Санкт-Петербурга

Пассажиры Санкт-Петербургского метрополитена теперь могут оплатить проезд "лицом": система биометрической оплаты начала работу на нескольких станциях подземки Северной столицы. Проект реализован на базе отечественных технологий — с использованием программного обеспечения и технической инфраструктуры ИТ-холдинга Т1, платежной инфраструктуры ВТБ, а также алгоритмов компьютерного зрения VisionLabs. После окончания открытого тестового периода будет принято решение о масштабировании сервиса на все станции метрополитена.
О внедрении биометрических инструментов президент ВТБ Андрей Костин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов договорились в 2024 году. Для пилотирования технологии были выбраны станции "Гостиный двор" и "Площадь Восстания". В декабре 2024 года система начала работу в формате закрытого тестирования, в котором принимали участие сотрудники банка и метрополитена. С 4 марта сервис стал доступен для всех пассажиров.
Запуску системы предшествовал большой подготовительный этап. ИТ-холдинг Т1 поставил необходимое аппаратное обеспечение, собрал и настроил программно-аппаратный комплекс, совместно с внешним партнером смонтировал оборудование на станциях и в ЦОД метрополитена, а также доработал и интегрировал ПО.
В ходе тестирования команда Т1 адаптировала специально-созданные ПАКи для бесперебойной работы биометрических инструментов и надежного, безопасного процессинга.
Открытое пилотирование на двух станциях продлится до конца мая 2025 года, после чего к проекту планируется подключить и другие станции метро. Техническое сопровождение и сервисное обслуживание оборудования на пилотном проекте будет и дальше осуществлять Т1.
"Метрополитены в крупнейших городах мира пока только присматриваются к биометрическим системам оплаты. В России подземки обеих столиц уже укомплектованы стойками бесконтактной оплаты "лицом", что повышает популярность самой биометрии. Согласно последним опросам, 41% россиян воспринимает биометрические технологии позитивно. В то время как год назад их число было всего 27%", — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.
Последние комментарии
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!