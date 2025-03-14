Глава дептранса назвал способ решения проблем пробок в Самаре

Для решения проблем передвижения транспорта нужно решать инфраструктурные проблемы. Такое мнение на заседании профильной сессии, проведенной в рамках разработки стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года, высказал глава департамента транспорта Сергей Маркин.

По его словам, сейчас курсирование транспорта происходит в условиях инфраструктурных ограничений:

"Наша позиция, что улично-дорожная сеть предназначена для того, чтобы по ней транспорт ходил, а не для того, чтобы на ней транспорт отстаивался. Где-то транспорт просто не может проехать, потому что на улице стоит машина. Но если поставить на обсуждение вопрос о том, чтобы условно с ул. Льва Толстого убрать все припаркованные машины, то часть населения согласится, а часть скажет "нет". В Куйбышевском районе готовится к реализации прекрасный проект комплексного развития территории на ул. Белорусской. Предполагается строительство нового микрорайона. Но мы сталкиваемся с инфраструктурным ограничением — пропускной способностью ул. Белорусской. Стремительно развивающийся Волгарь вливается в ул. Народную. Еще одна проблемная улица — Обувная, и светофор, режим работы которого постоянно корректируется, чтобы пропускная способность дорог увеличилась. Но все, что мы могли сделать, мы уже сделали. Следующий шаг — это расширение улиц, строительство нового мостового перехода. Тогда ситуация улучшится кардинально".

Руководитель департамента отметил, что за счет погашения долгов транспортных предприятий удалось высвободить средства на развитие инфраструктуры. В частности, началось обновление трамвайных путей.

"В прошлом году мы отремонтировали 3 км на Ново-Садовой — впервые за 20 лет. В этом году планируем заменить еще 2,5 км. Но в идеале нужно ремонтировать по 7-10 км в год. Ведь у ТТУ всего 166 км путей", — отметил Сергей Маркин.