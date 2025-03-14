16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Глава дептранса назвал способ решения проблем пробок в Самаре "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки Платную парковку введут на одной из улиц Самары Авито Спецтехника запускает систему проверки объявлений на наличие техники у дилеров Самара без "Театральной": на стройке начался демонтаж тоннелепроходческого щита

Транспорт Транспорт и связь

Глава дептранса назвал способ решения проблем пробок в Самаре

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Для решения проблем передвижения транспорта нужно решать инфраструктурные проблемы. Такое мнение на заседании профильной сессии, проведенной в рамках разработки стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года, высказал глава департамента транспорта Сергей Маркин.

По его словам, сейчас курсирование транспорта происходит в условиях инфраструктурных ограничений:

"Наша позиция, что улично-дорожная сеть предназначена для того, чтобы по ней транспорт ходил, а не для того, чтобы на ней транспорт отстаивался. Где-то транспорт просто не может проехать, потому что на улице стоит машина. Но если поставить на обсуждение вопрос о том, чтобы условно с ул. Льва Толстого убрать все припаркованные машины, то часть населения согласится, а часть скажет "нет". В Куйбышевском районе готовится к реализации прекрасный проект комплексного развития территории на ул. Белорусской. Предполагается строительство нового микрорайона. Но мы сталкиваемся с инфраструктурным ограничением — пропускной способностью ул. Белорусской. Стремительно развивающийся Волгарь вливается в ул. Народную. Еще одна проблемная улица — Обувная, и светофор, режим работы которого постоянно корректируется, чтобы пропускная способность дорог увеличилась. Но все, что мы могли сделать, мы уже сделали. Следующий шаг — это расширение улиц, строительство нового мостового перехода. Тогда ситуация улучшится кардинально".

Руководитель департамента отметил, что за счет погашения долгов транспортных предприятий удалось высвободить средства на развитие инфраструктуры. В частности, началось обновление трамвайных путей.

"В прошлом году мы отремонтировали 3 км на Ново-Садовой — впервые за 20 лет. В этом году планируем заменить еще 2,5 км. Но в идеале нужно ремонтировать по 7-10 км в год. Ведь у ТТУ всего 166 км путей", — отметил Сергей Маркин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

Валерий Валерьев 23 июля 2024 18:09 Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.

Анатолий Илларионов 05 июля 2024 06:37 В Самаре отказались менять норматив по числу парковок при строительстве жилья

Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6