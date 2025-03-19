АВТОДОМ и ВСК выявили наиболее аварийные марки мотоциклов в преддверии мотосезона

За год в России почти вдвое увеличилось число ДТП с участием мотоциклов. Причем регион-лидер по таким происшествиям — Краснодарский край. В целом, мототехнику чаще всего покупают россияне 40-50 лет, а наиболее востребованы комфортные для города дорожные модели. Таковы результаты совместного исследования Страхового Дома ВСК и ГК АВТОДОМ, приуроченного к началу мотосезона.

Согласно опросу, проведенному ГК АВТОДОМ в начале 2025 года, пик продаж мототехники приходится на март и апрель — 23% и 26% соответственно. Основную долю покупателей традиционно составляют мужчины — на них приходится порядка 75% продаж. При этом число женщин, управляющих мотоциклами, с каждым годом становится все больше. За год их доля увеличилась с 21% до 25%. Больше всего мототехника востребована среди россиян в возрасте 25-50 лет.

По данным Страхового Дома ВСК, структура аварийности с участием мотоциклов несколько отличается. Так, большая часть ДТП фиксируется в сентябре и июле — 25% и 18% соответственно. В 90% случаев виновниками дорожных происшествий становятся мужчины 30-40 лет (37% ДТП приходится на данную возрастную группу). Причем аварийность с участием женщин-мотоциклистов динамично снижается — с 14% в 2023 году до 10% в 2024 году.

Наиболее востребованными марками мотоциклов, по данным АВТОДОМ, являются Ducati, KTM и BMW — уже купили или планируют купить 34%, 21% и 29% опрошенных соответственно. Самым популярными классами мотоциклов среди россиян являются дорожные (36%), спортивные (29%) модели и круизеры (11%).

А в число наиболее "опасных" мотоциклистов, по оценкам ВСК, входят обладатели Yamaha (22% ДТП с мотоциклами), Honda (18%), Kawasaki (16%), Suzuki, Ducati и BMW (по 7%). В целом, число дорожных происшествий, произошедших по вине мотоциклистов, за год увеличилось в 1,8 раз.

Регионом-лидером по числу ДТП с мотоциклами, по данным ВСК, стал Краснодарский край — 19%. В антирейтинг также вошли Новосибирская область (7%), Москва (5,6%), Нижегородская область (5,6%) и Иркутская область (3,7%).