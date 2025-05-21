На Авито Услугах появятся предложения от медицинских клиник

Сервис Авито Услуги объявил о запуске новой категории "Здоровье", где пользователи смогут находить предложения от медицинских клиник. Решение стало ответом на стремительный рост спроса: например, за последний год по данным сервиса количество поисковых запросов на площадке по стоматологическим услугам увеличилось в 12 раз.
Как сообщает пресс-служба Авито, в новой категории пользователи смогут находить и сравнивать предложения медицинских центров, изучать рейтинги и отзывы, а также получать подробную информацию о ценах и доступных услугах.
"Мы наблюдаем устойчивый рост интереса россиян к персонализированному подходу и качественному сервису, когда речь идет о медицинских услугах. После пандемии пациенты всё чаще выбирают цифровые каналы, ожидая удобства, прозрачности и быстрой навигации по ценам, рейтингу и отзывам. Авито уже давно стал народным сервисом, на котором многомиллионная российская аудитория ежедневно закрывает практически любые потребности. Для пользователей это возможность найти все в одном месте, а для бизнеса — выйти напрямую со своим предложением на большую аудиторию", — комментирует Игорь Санников, руководитель категорий "Красота" и "Здоровье" на Авито Услугах.
По данным Росстата, рынок платных медуслуг занимает пятое место по объему среди всех платных услуг в России, наряду с этим растет доля пользователей, ищущих медицинские услуги через онлайн-платформы. Эксперты Авито прогнозируют увеличение рынка до 7,3 триллиона рублей к 2029 году.
Объявления смогут размещать только клиники, зарегистрированные как юридические лица или индивидуальные предприниматели. На первом этапе это будет возможно в подкатегориях "Стоматология" и "Другое" — для услуг в стоматологии, офтальмологии, терапии и нескольких других востребованных направлениях. В будущем перечень специализаций будет расширяться.
Для повышения безопасности пользователей все медицинские учреждения должны будут пройти обязательную проверку документов. При размещении объявления сервис требует указания номера лицензии. Данные верифицируются через Единый реестр лицензий Росздравнадзора: проверяется не только наличие лицензии у клиники, но и соответствие заявленного вида медицинской деятельности и региона. Срок жизни объявления составляет 30 дней, после чего при перепубликации реквизиты лицензии повторно проходят проверку.
"Безопасность пользователей — наш абсолютный приоритет. Мы системно развиваем решения, которые делают платформу безопасной и комфортной. Запуск категории с усиленной проверкой документов — важный шаг в сторону повышения доверия, это инвестиция в долгосрочную защищенность пользователей Авито Услуг", — добавляет Игорь Санников.
Новая категория также даст клиникам доступ к аналитике и инструментам продвижения, что может позволить им точнее находить свою аудиторию и увеличивать поток пациентов.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас