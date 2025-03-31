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Сервис кикшеринга МТС Юрент впервые начал работу в Тольятти В Самаре по ул. 22 Партсъезда проехало более 8 тыс. автомобилей Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре Система взимания платы "Платон" будет работать еще стабильнее даже при большой нагрузке АВТОДОМ и ВСК выявили наиболее аварийные марки мотоциклов в преддверии мотосезона

Транспорт Транспорт и связь

Сервис кикшеринга МТС Юрент впервые начал работу в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС сообщает о начале работы кикшеринга МТС Юрент в Тольятти. В течение сезона жителям и гостям города будут доступны 800 новых электросамокатов модели Ninebot S90L.

Фото: предоставлено МТС

Все электросамокаты МТС Юрент оборудованы встроенным IoT-модулем, благодаря которому устройства будут автоматически и очень плавно снижать скорость или полностью замедляться. Также сервис будет отслеживать нарушителей, выявлять и блокировать несовершеннолетних за рулем самокатов. Арендовать электросамокат можно в приложении МТС Юрент для iOS или Android.

"Для повышения безопасности поездок МТС Юрент будет соблюдать требования Правил благоустройства территории городского округа Тольятти. Максимальная скорость самокатов сервиса в городе не будет превышать 25 км/ч. Самокаты оснащены ручками, шинами и бамперами. Мы стремимся сделать езду на самокате комфортной для всех участников и строго соблюдаем требования безопасности" — в частности, за езду в нетрезвом виде размер штрафа составляет 100 тысяч рублей, за езду вдвоем — 5 тысяч рублей, передача самоката ребенку — 10 тысяч рублей, неспешивание на пешеходных переходах — 1 тысяча рублей. По ряду нарушений к штрафам добавляется блокировка аккаунта в приложении — она может быть пожизненной или сезонной. За парковку на газонах, детских и спортивных площадках, проезжих частях сервис будет штрафовать пользователей на 500 рублей, — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

МТС Юрент — быстрорастущий оператор шеринговых электросамокатов в России, который входит в экосистему МТС. Крупнейший сервис по географической представленности, МТС Юрент управляет флотом из более чем 150 тысяч электросамокатов в 187 городах России. В 2024 году количество поездок на платформе превысило 100 млн. Мы предоставляем горожанам доступный современный электротранспорт для ежедневных поездок, а также сервис аренды павербанков, чтобы наши пользователи всегда оставались на связи.

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Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

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