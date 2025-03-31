Сервис кикшеринга МТС Юрент впервые начал работу в Тольятти

Цифровая экосистема МТС сообщает о начале работы кикшеринга МТС Юрент в Тольятти. В течение сезона жителям и гостям города будут доступны 800 новых электросамокатов модели Ninebot S90L.

Все электросамокаты МТС Юрент оборудованы встроенным IoT-модулем, благодаря которому устройства будут автоматически и очень плавно снижать скорость или полностью замедляться. Также сервис будет отслеживать нарушителей, выявлять и блокировать несовершеннолетних за рулем самокатов. Арендовать электросамокат можно в приложении МТС Юрент для iOS или Android.

"Для повышения безопасности поездок МТС Юрент будет соблюдать требования Правил благоустройства территории городского округа Тольятти. Максимальная скорость самокатов сервиса в городе не будет превышать 25 км/ч. Самокаты оснащены ручками, шинами и бамперами. Мы стремимся сделать езду на самокате комфортной для всех участников и строго соблюдаем требования безопасности" — в частности, за езду в нетрезвом виде размер штрафа составляет 100 тысяч рублей, за езду вдвоем — 5 тысяч рублей, передача самоката ребенку — 10 тысяч рублей, неспешивание на пешеходных переходах — 1 тысяча рублей. По ряду нарушений к штрафам добавляется блокировка аккаунта в приложении — она может быть пожизненной или сезонной. За парковку на газонах, детских и спортивных площадках, проезжих частях сервис будет штрафовать пользователей на 500 рублей, — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.