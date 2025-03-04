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"Ростелеком" заменил светильники на железнодорожных станциях Поволжья и Урала

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал ПАО "Ростелеком" завершил первый этап крупного энергосервисного проекта для ОАО "РЖД" на Куйбышевской железной дороге. Компания установила около шести тысяч современных приборов освещения на объектах железнодорожного транспорта в Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской и Челябинской областях, а также в республиках Мордовия, Башкортостан и Татарстан.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Связисты заменили более 5 000 устаревших ламп на новые диодные в 73 залах ожидания и служебных помещениях. Еще около 800 энергоэффективных фонарей установлены на 291 пассажирской платформе.

Алексей Дукачёв, директор по прикладным проектам Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"На вокзалах и станциях всегда многолюдно. Чтобы не мешать пассажирам, мы работали в промежутках между прибытием и отправлением поездов. Для экономии времени нужно было действовать очень быстро: оперативную доставку оборудования на отдаленные платформы обеспечили снегоходы. В результате "Ростелекому" удалось завершить модернизацию в срок".

Цифровой провайдер выступил инвестором энергосервисного проекта и будет обслуживать системы освещения в течение восьми лет. Средства, сохраненные за счет сокращения затрат, в этот период будет использовать "Ростелеком" в качестве компенсации по договору.

По оценке специалистов "Ростелекома", расходы Куйбышевской железной дороги на оплату ресурсов снизятся на 70%. Регионы, вошедшие в проект, в совокупности сэкономят до полутора миллионов киловатт электроэнегрии в год.

Сергей Серафонтов, главный инженер Куйбышевской дирекции пассажирских обустройств ОАО "РЖД":

"Ростелеком" помог нам без дополнительных финансовых вложений заменить устаревшие люминесцентные лампы на светодиодные. Современные светильники гораздо ярче, приятнее для глаз и служат намного дольше. Теперь станционные платформы и здания вокзалов хорошо освещены: это обеспечивает безопасность пассажиров, а также во многом облегчает работу персонала".

На втором этапе работ компания модернизирует оборудование еще на 22 вокзалах и 48 платформах. Связисты заменят более 2 400 устаревших ламп в зданиях и около 300 светильников на улице новыми энергоэффективными. Работы завершатся уже этой весной.

"Ростелеком" оказывает организациям и предприятиям Самарской области услуги по принципу сервисной модели, гарантируя заказчикам выполнение проектных и строительно-монтажных работ под ключ и круглосуточную техническую поддержку.

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