МТС и "ЛизаАлерт" запустили бесплатный сервис для поиска пропавших людей в Самарской области

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS, МТС или Компания), цифровая экосистема, объявляет о партнёрстве с поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт". Абоненты МТС в Самарской области смогут подключить бесплатный сервис "МТС.ГеоПоиск", который позволяет в случае пропажи абонента определять его местоположение. Это первый в России цифровой проект, позволяющий получить информацию о местоположении пропавшего человека за считанные минуты.

Абоненты из Самарской области смогут подключить сервис в приложении Мой МТС в разделе "Защитник" или в "Семейной группе". Для этого пользователю необходимо дать согласие на передачу данных о его местоположении и о заряде мобильного устройства в поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Информация о местоположении пропавших людей передается в автоматическом режиме сразу после поступления запроса от "ЛизаАлерт". Вся информация передаётся через зашифрованный канал и интерфейс, которые были разработаны специально для обмена данными с представителями поисково-спасательного отряда.

Данные о пропавших собираются с мобильного устройства, включая данные GPS, Wi-Fi, и от активной базовой станции, к которой подключено устройство в момент запроса информации, — это позволяет предоставлять максимально точные геоданные о местонахождении человека в режиме реального времени. Точность данных составляет от 50 до 150 метров в зависимости от модели мобильного устройства пропавшего и от застройки местности.

"Когда человек пропадает — каждая секунда времени становится бесценной, и телекоммуникационные технологии могут помочь максимально быстро и точно определить его местоположение. Наш совместный проект с "ЛизаАлерт" — это большое достижение в области поисково-спасательных работ, и сейчас мы сделали первый шаг в этом важном деле. В дальнейшем мы планируем развивать наше сотрудничество, создавая новые технологии и инструменты для поиска пропавших", — комментирует генеральный̆ директор ПАО "МТС" Инесса Галактионова.

"В отряде "ЛизаАлерт" мы следим за новостями в области разработок, участвуем в постановке задач и тестировании умных решений, используем все самые новые технологии, разрешенные к применению в нашей стране. Всё это позволяет сделать поиск пропавших быстрее и эффективнее. Много лет подряд мы пытались получить доступ к местоположению людей, терпящих бедствие, с помощью изменений в законодательстве, и это не удавалось. Мы рады, что социально ответственный бизнес пришёл на помощь и создал новый инструмент, который позволяет оперативно получить геоданные без долгих бюрократических процедур, и тем самым повысит шансы на спасение людей", — отметил Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

С 2010 года в поисково-спасательным в отряд "ЛизаАлерт" поступило более 300 тыс. заявлений на поиск пропавших, почти 260 тыс. человек было найдено.