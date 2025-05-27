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К реконструкции речного вокзала Самары планируют привлечь частников

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный минтранс завершает работу над концепцией развития речных пассажирских перевозок в Самарской области. Особый приоритет отдан проекту реконструкции речного вокзала в столице региона. Некоторые подробности озвучили на оперативном совещании правительства во вторник, 27 мая.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

По словам главы минтранса Сергей Карпова, планируется строительство нового здания речного вокзала и реконструкция причальной стенки. Проект уже разработан. Сейчас его "адаптируют к существующей реальности".

"Вокзал был введен в эксплуатацию в 1973 году. Его пиковая загрузка составляет 4-7 тысяч человек в час. Обслуживание не соответствует современным требованиям пассажиров", — отметил министр.

Глава министерства туризма Самарской области Екатерина Матвеева в свою очередь добавила, что на речном вокзале есть проблема с посадкой пассажиров на круизные теплоходы:

"Мощностей не хватает, что вызывает негодование туристических групп. Вторая проблема — нехватка стоянок для автобусов".

По слова главы правительства Михаила Смирнова, приступить к строительным работам на объекте планируется в 2026 году. Отложить старт реконструкции решили в виду высокой стоимости реализации проекта, которая оценивается в 5 млрд рублей.

Губернатор Вячеслав Федорищев поручил проработать вопрос привлечения инвесторов к строительству нового здания речного вокзала. К этой работе подключат корпорацию развития Самарской области:

"Речной вокзал — это инвестиционный проект. Тут не обязательно привлекать исключительно региональные бюджетные деньги. Можно привлекать инвесторов, которые будут развивать эту территорию в соответствии с тем, как они развиваются в других городах-миллионниках. Нужно узнать, есть ли у наших девелоперов предложения по этой площадке".

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Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

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