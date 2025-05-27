К реконструкции речного вокзала Самары планируют привлечь частников

Региональный минтранс завершает работу над концепцией развития речных пассажирских перевозок в Самарской области. Особый приоритет отдан проекту реконструкции речного вокзала в столице региона. Некоторые подробности озвучили на оперативном совещании правительства во вторник, 27 мая.

По словам главы минтранса Сергей Карпова, планируется строительство нового здания речного вокзала и реконструкция причальной стенки. Проект уже разработан. Сейчас его "адаптируют к существующей реальности".

"Вокзал был введен в эксплуатацию в 1973 году. Его пиковая загрузка составляет 4-7 тысяч человек в час. Обслуживание не соответствует современным требованиям пассажиров", — отметил министр.

Глава министерства туризма Самарской области Екатерина Матвеева в свою очередь добавила, что на речном вокзале есть проблема с посадкой пассажиров на круизные теплоходы:

"Мощностей не хватает, что вызывает негодование туристических групп. Вторая проблема — нехватка стоянок для автобусов".

По слова главы правительства Михаила Смирнова, приступить к строительным работам на объекте планируется в 2026 году. Отложить старт реконструкции решили в виду высокой стоимости реализации проекта, которая оценивается в 5 млрд рублей.

Губернатор Вячеслав Федорищев поручил проработать вопрос привлечения инвесторов к строительству нового здания речного вокзала. К этой работе подключат корпорацию развития Самарской области:

"Речной вокзал — это инвестиционный проект. Тут не обязательно привлекать исключительно региональные бюджетные деньги. Можно привлекать инвесторов, которые будут развивать эту территорию в соответствии с тем, как они развиваются в других городах-миллионниках. Нужно узнать, есть ли у наших девелоперов предложения по этой площадке".